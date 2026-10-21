Освоить программирование бесплатно смогут учащиеся сельских школ и интернатов Липецкой области

Бесплатное обучение основам программирования в рамках третьего сезона проекта «Секреты кода» рассчитано на школьников 11-16 лет и их педагогов. Участвовать могут ученики детских домов, интернатов, малокомплектных и сельских школ Липецкой области. Заявку нужно подать на сайте проекта секреты-кода.рф до 28 октября включительно.

В программу входят практические занятия по программированию на Python, профориентационные мастер-классы, лекции об истории и архитектуре интернета. Обучение идёт «по спирали»: кураторы проекта готовят педагогов, а те передают знания ученикам. Вместе с детьми они выполняют контрольные задания и готовят выпускные проекты к итоговой защите. Курс продлится шесть месяцев в очно-заочном формате. Предварительное расписание уже опубликовано на сайте, первые лекции запланированы на конец октября.

По итогам обучения педагог получит удостоверение о повышении квалификации и методическое пособие по ведению курса основ программирования и устройства интернета. Школьникам вручат сертификаты об окончании курса и памятные призы от организаторов.

«Школьники Липецкой области освоят базовые навыки программирования и основы интернет-технологий, разовьют алгоритмическое и логическое мышление. Это повысит их шансы на успешную социализацию и профессиональную самореализацию», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подробные условия участия и форма обратной связи на сайте секреты-кода.рф. Третий сезон проекта «Секреты кода» реализуют «Ростелеком», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития.