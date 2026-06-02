От 80 000 до 110 000 рублей получают беременные и ставшие мамами студентки-очницы в Липецкой области

С этого года региональный Соцфонд назначает пособие по беременности и родам также студенткам очной формы обучения. Его размер от 79,9 тысячи рублей при обычной беременности до 110,8 тысячи рублей при многоплодной беременности. Для трудоустроенных мам пособие по беременности и родам зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих декрету. В текущем году пособие по беременности и родам получает 1502 женщины.

Единовременное пособие при рождении ребенка составляет фиксированную сумму – 28 450,45 рублей. Выплата положена и работающим, и неработающим родителям. При этом подать заявление своему работодателю или в клиентскую службу Отделения СФР по Липецкой области может только один из родителей – отец или мать.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка женщины, находящейся в декретном отпуске. Неработающим мамам каждый месяц выплачивают фиксированную сумму в размере 10 669,64 рубля.

Размер единого пособия зависит от уровня доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. В Липецкой области он составляет 15 719 рублей.

Материнский капитал в 2026 году насчитывает 728 921,9 рубля на первого ребенка, 963 243,17 рубля – на второго, рожденного после 2020 года, если семья не получала выплаты на первого.

Семейная выплата – новая мера поддержки, вводится с 1 июня. Она положена работающим родителям двух и более детей, чей доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, это 22 077 рублей. При этом они должны быть гражданами России и постоянно проживать в РФ. По всем вопросам оформления пособий жители Липецкой области могут обратиться в клиентские службы Отделения СФР или в МФЦ.