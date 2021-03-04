Удар электротоком в среду, 3 марта, получили трёхлетняя девочка и её мама в микрорайоне Тракторостроителей г. Липецка.
Судя по всему, ребёнок деятельно заинтересовался розеткой, а у бросившейся к потерявшей сознание малышке женщины не было времени думать о собственной безопасности. Обе пострадавшие госпитализированы с ожогами кистей рук, сообщили в управлении ГО и ЧС г. Липецка.
Днём раньше на «112» поступило сообщение о том, что в центре города двухлетняя девочка, найдя в квартире перцовый баллончик, распылила его содержимое себе в лицо. К счастью, обошлось без тяжёлых последствий. Прибывшие на вызов медики оказали пострадавшей помощь и оставили дома.
Сообщения о происшествиях с детьми нередко принимают операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка. По большей части речь идёт о травмах, полученных по неосторожности дома, или во время прогулок на улице, об ожогах кипятком.
Городские спасатели просят родителей не ослаблять внимания, если в доме подрастают любознательные малыши. Особую опасность из-за непредсказуемости последствий представляют электротравмы: ток проходит через тело человека и может вызвать повреждение кровеносных сосудов, нервов, мускулов, сердца.
Чтобы защитить малыша от опасности:
- поставьте на розетки предохранители;
- отключите электроприборы в зоне досягаемости ребенка;
- будьте предельно осторожны при использовании электроприборов рядом с водой (фен в ванной);
- не разрешайте самостоятельно играть с игрушками, которые необходимо подключать к сети;
- не перегружайте розетки, используя удлинители или разъемы;
- следите за исправностью проводки, электрооборудования и электроприборов.
В случае происшествия звоните по единому номеру служб экстренной помощи «112».