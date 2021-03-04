Удар электротоком в среду, 3 марта, получили трёхлетняя девочка и её мама в микрорайоне Тракторостроителей г. Липецка.

Судя по всему, ребёнок деятельно заинтересовался розеткой, а у бросившейся к потерявшей сознание малышке женщины не было времени думать о собственной безопасности. Обе пострадавшие госпитализированы с ожогами кистей рук, сообщили в управлении ГО и ЧС г. Липецка.

Днём раньше на «112» поступило сообщение о том, что в центре города двухлетняя девочка, найдя в квартире перцовый баллончик, распылила его содержимое себе в лицо. К счастью, обошлось без тяжёлых последствий. Прибывшие на вызов медики оказали пострадавшей помощь и оставили дома.

Сообщения о происшествиях с детьми нередко принимают операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка. По большей части речь идёт о травмах, полученных по неосторожности дома, или во время прогулок на улице, об ожогах кипятком.

Городские спасатели просят родителей не ослаблять внимания, если в доме подрастают любознательные малыши. Особую опасность из-за непредсказуемости последствий представляют электротравмы: ток проходит через тело человека и может вызвать повреждение кровеносных сосудов, нервов, мускулов, сердца.

Чтобы защитить малыша от опасности:

поставьте на розетки предохранители;

отключите электроприборы в зоне досягаемости ребенка;

будьте предельно осторожны при использовании электроприборов рядом с водой (фен в ванной);

не разрешайте самостоятельно играть с игрушками, которые необходимо подключать к сети;

не перегружайте розетки, используя удлинители или разъемы;

следите за исправностью проводки, электрооборудования и электроприборов.

В случае происшествия звоните по единому номеру служб экстренной помощи «112».