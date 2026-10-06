От игры — к воспитанию

На прошлой неделе на базе лицея №1 п. Добринка состоялось яркое и содержательное событие — познавательная игра «Воспитанные». Её участниками выступили лицеисты старших классов.

Целью организаторов было не просто поговорить с подростками о нравственных ориентирах, но и помочь ребятам примерить эти принципы на собственную жизнь, задуматься, как они проявляются в повседневных решениях и поступках.

С напутственным словом к участникам познавательной игры обратился начальник отдела образования администрации Добринского округа Вадим Батышкин.

Он подчеркнул, насколько важно уже в юности осознанно подходить к выбору жизненных ориентиров, ведь именно от них во многом зависит, каким человеком вырастет подросток и какой вклад он сможет внести в развитие родного края.

Ведущей игры выступила старшая вожатая регионального отделения «Движения Первых» по Липецкой области Екатерина Воронина. Благодаря её опыту и умению выстраивать доверительный разговор атмосфера на мероприятии получилась открытой. Ребята не боялись делиться своими мыслями, задавать непростые вопросы и спорить, оставаясь при этом уважительными друг к другу.

В центре обсуждения оказались ключевые ценности, без которых невозможно представить достойного гражданина и зрелую личность: гражданственность, милосердие и любовь к малой родине. Участники не просто называли эти понятия — они разбирали их на примерах, пытались понять, как гражданственность проявляется не только в больших делах, но и в маленьких ежедневных поступках.

Игра позволила школьникам взглянуть на привычные категории глубже, увидеть в них не абстрактные слова, а реальные ориентиры, к которым можно стремиться. Многие ребята признались, что впервые так подробно и честно обсуждали эти темы, и именно такой формат с элементами игры и живого диалога помог им по-настоящему вдуматься в смысл сказанного.

В конце встречи Вадим Владимирович выразил искреннюю признательность всему региональному отделению «Движения Первых» за организацию полезного и важного разговора, вручив памятный подарок Екатерине Ворониной.