От липчан ждут предложений и замечаний по проекту благоустройства набережной

Стартовали общественные обсуждения по благоустройству набережной в Липецке. Информация размещена на сайтах администрации города, а также департамента градостроительства и архитектуры в разделе «Общественные обсуждения». Липчанам предлагают оценить предложения проектировщиков по планировке и межеванию территории.

Проект предполагает благоустройство пяти функциональных зон.

Так, в центре набережной планируется создать футкорт, участки для отдыха и прогулок, оборудовать детскую, спортивную и волейбольную площадку.

В спортивно-ландшафтной зоне, которая пройдет от центра набережной до Петровского моста, проектировщики планируют обустроить летний кинотеатр, станцию вейкбординга и пирс. Помимо этого, здесь, как и на территории центра новых видов спорта за рестораном «Openhouse», появятся зона отдыха и спортивная площадка.

На Зелёном острове, который также войдёт в этот проект, предусматривается размещение площадок для отдыха, игр и занятий спортом.

В пляжно-ландшафтной зоне – от здания бывшего «Фрегата» до коттеджного поселка – проект предполагает обустройство понтонов, установку автобусной остановки, выделение участка под автодорогу, а также появление двух площадок – игровой и для катания на роликах.

Стоит отметить, что в каждой из пяти зон проектировщики предлагают выполнить озеленение территорий, смонтировать освещение, оборудовать тротуары и велодорожки. Также проектом предусмотрено размещение инженерных коммуникаций, которые позволят предотвратить подтопление зоны отдыха в случае паводка.

Предложения и замечания по проекту департамент градостроительства и архитектуры принимает до 28 октября в письменной форме по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru.

Для более детального рассмотрения предполагаемых изменений в фойе административного здания по адресу Театральная, 1 организована экспозиция. При ее просмотре необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.