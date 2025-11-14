От магистрали – до крана

Работники МУП «Добринский водоканал» выполнили техническое присоединение к центральному водоводу и канализационным сетям 24-х новых одноэтажных домов в районном центре. Дома, расположенные на территории молодежного жилищного комплекса в микрорайоне Прогресс, возводятся по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Как сообщил директор водоканала Владимир Полунин, общая протяженность сетей техприсоединения составила чуть более одного километра.

Он особо отметил слаженную и профессиональную работу бригады, которая выполнила подготовительные и монтажные работы точно в срок. В ее составе: экскаваторщик Виктор Корьтьеков, слесарь АВР Виктор Некрасов, мастер Сергей Артемов, машинист погрузчика Сергей Курганников.

Теперь коммунальщики готовятся устанавливать на каждый водопровод индивидуальные приборы учета.

Кроме этого, бригада водоканала приняла участие в монтаже водоводных сетей, а также их последующем присоединении в микрорайоне Речной в поселке Плавица. Здесь построены десять домов, в которых завершается отделка. Питьевая вода появилась в каждом.

Это стало долгожданным событием для будущих жильцов, которые скоро смогут оценить все преимущества жизни в благоустроенном микрорайоне.

«Обеспечение качественными коммунальными услугами, и в первую очередь чистой питьевой водой, — это одна из наших ключевых задач. Мы продолжим системную работу по модернизации коммунальной инфраструктуры, чтобы жители всех районов чувствовали позитивные изменения», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.