От Поклонной горы до лавры. Незабываемое путешествие добринских паломников по святыням Отечества

Ежегодно воспитанники воскресной школы «Светоч» при Никольском храме посёлка Добринка во время летних каникул совершают паломнические поездки. Этот год не стал исключением: благодаря поддержке главы администрации Добринского муниципального округа Александра Николаевича Пасынкова и при участии благочинного Добринского церковного округа, настоятеля Никольского храма протоиерея Александра (Адоньева) была организована поездка на комфортабельном двухэтажном автобусе. Маршрут поездки носил патриотический характер: Поклонная гора, музей «1418 шагов к Победе», главный храм Вооружённых Сил РФ, Троице‑Сергиева Лавра, Покровский монастырь (Москва) — эти места связаны с памятью о великой истории страны. В паломничестве участвовали воспитанники воскресной школы, их родители и все желающие прихожане Никольского храма.

Первой остановкой стал мемориальный комплекс Поклонная гора в Москве — место, где в 1812 году Наполеон ожидал ключи от города и где в годы Великой Отечественной войны провожали на фронт тысячи солдат. Сегодня здесь раскинулся ансамбль памятников, а перед Музеем Победы возведена стела высотой 141,8 метра, символизирующая 1418 дней великой войны. Увиденное не оставило участников равнодушными: небольшие группы тихо обходили экспозиции, читали подписи к монументам и фотографировались на память.

Дальше путь лежал в парк «Патриот» в Кубинке и музей «1418 шагов к Победе». Дети лично прикоснулись к страницам военной истории — фронтовым письмам, подлинным экспонатам, предметам быта тех лет. Интерактивные композиции сделали рассказ о войне понятным и наглядным: через «умные» экраны многие смогли поискать сведения о своих родных — участниках Великой Отечественной войны, что вызвало трогательные отклики среди взрослых и детей.

На территории парка паломники посетили главный храм Вооружённых Сил РФ. Здесь верующие приложились к христианским святыням, поблагодарили Бога и помолились о мире. Храм поразил ребят и взрослых масштабом фресок и мозаик — богатые изображения и свет в залах оставляли глубокое впечатление.

Кульминацией поездки стала Троице‑Сергиева Лавра — одна из древнейших и почитаемых обителей России, основанная преподобным Сергием Радонежским. На территории Лавры хранится множество святынь, в том числе икона «Троица» Андрея Рублёва, перенесённая в обитель в 2022 году, и рака с мощами преподобного Сергия. В рассказах экскурсоводов звучали важные исторические эпизоды: благословение Сергия перед Куликовской битвой, полуторагодичная осада Лавры в Смутное время (в Троицком соборе до сих пор хранится дверь с пробоиной от польского ядра) и то, что стены Лавры укрывали молодого царевича Петра I во время заговоров. Участники поездки прошли по монастырским улицам, взглянули на соборы и приложились к святыням.

Вечером паломники молились в храмах Лавры. Ночёвка прошла в гостинице «Вознесенская» напротив обители; на следующий день группа посетила раннюю Божественную Литургию и продолжила путь в Покровский монастырь в Москве. Там находятся мощи блаженной Матроны Московской: паломникам провели подробную экскурсию о жизни матушки Матроны, показали вещи, которыми она пользовалась, и все смогли приложиться к её мощам.

На обратном пути паломники делились впечатлениями: кто-то тихо обсуждал увиденные фрески, кто-то читанные в музее письма, а дети с восторгом пересказывали интерактивные экспозиции.

От лица воспитанников воскресной школы, их родителей и всех участников поездки выражаем искреннюю благодарность главе администрации Добринского муниципального округа Пасынкову А.Н. и благочинному Добринского церковного округа отцу Александру за предоставленную возможность посетить и прикоснуться к святыням нашей страны.

Наталия ГОДОВИКОВА.

Фото протоиерея Александра Адоньева.