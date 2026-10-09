От поля до завода

В Добринском округе продолжается уборка сахарной свеклы. Аграрии делают все возможное, чтобы собрать достойный урожай культуры, важной для обеспечения продовольственной безопасности страны. В один из осенних дней корреспондент «Добринских вестей» побывал на поле индивидуального предпринимателя Сергея Попова. Там корнеплоды уродились на славу.

Уборку сахарной свёклы немного тормозят только проходящие локальные дожди, которые в то же время способствуют и её росту. Этот год выдался для добринских селян нестандартным. Хотя, когда в последний раз погода полностью благоприятствовала нашим аграриям, они уже и забыли. Весенние заморозки и разливы на полях, а затем резкая неделя майской жары совсем не добавила им оптимизма, в том числе и Сергею Попову.

— Свекольные дражированные семена получил перед севом на нашем сахарном заводе, — вспоминает он, — все среднего срока созревания. Посеяли, соблюдая все нормы агротехники. Предшественником корнеплодов выступила озимая пшеница. По окончании ее уборки провели дискование верхнего пахотного слоя, затем — глубокую пахоту и выравнивание. Весной сюда внесли сложные удобрения и еще раз выровняли. Сеяли 12-рядковой сеялкой «Мультикорн» из расчета 110000 гранул на каждый гектар. И тут ударила 30-градусная жара. В обозначенные сроки свекла не проклюнулась. Думаю, всё, погибла. Уже начал подумывать над тем, чтобы прокультивировать засеянную площадь и разместить на ней подсолнечник. На мое счастье ко мне на поле приехал агроном с сахарного завода Владимир Овчаров. И успокоил: не паникуй, Василич, просто немного подожди. Так и вышло. Жара сменилась дождями, после которых ровные строчки свекольных рядков одновременно появились над землей. В течение лета посевы обрабатывал от сорняков, болезней и вредителей. И вот — результат.

На момент нашего визита в поле работал свеклоуборочный комбайн «Ропа». Машиной управлял Александр Неснов. Несколько гектаров в день, и работа приостанавливается. В этом году в круглосуточном режиме «сладкая страда» не ведется. Копают ровно столько, сколько гарантированно примет сахарный завод. К примеру, у Попова суточный лимит свеклы, которую примут заводчане, составляет всего 60 тонн. Это очень мало, считает фермер. При таком раскладе он уйдет с вывозом сырья на переработку в глубокую осень, когда балом будут править дожди и слякоть. Сейчас же убранные гектары показывают отличную урожайность. Каждый дает более 500 центнеров сладких корней. Это намного больше, чем в прошлом году. Также радует показатель сахаристости.

Бурты убранной свеклы расположены неподалеку от асфальтированной дороги, ведущей в деревню Киньшино. Погрузчиком управляем сам фермер. Корнеплоды заполняют кузов очередного большегруза, и машина отправляется в путь. Доставкой сырья на переработку занят водитель Виктор Лесных.

Все то, что выращено на местных черноземах, прямая заслуга сыновей Попова, Сергея и Александра. Оба живут в Воронеже, но в дни, знаковые для каждого селянина, приезжают на помощь к отцу. Они вдвоем сеяли сахарную свеклу, ухаживали за посевами, а теперь пожинают плоды своего труда.

Параллельно с уборкой сладких корнеплодов на полях ведется подготовка почвы под урожай будущего года.

— Что буду сеять, пока не решил, — сообщил фермер, — рынок сельхозпродукции весьма нестабилен, и неизвестно, какая культура выстрелит по цене в обозримом будущем. Сейчас главное — подготовить почву, а что на ней посеем, решим зимой на семейном совете.

Что касается «сладкой страды», то основная задача, стоящая нынешней осенью перед добринскими селянами, — обеспечение качества уборки корнеплодов. В активную фазу включилась основная часть сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

Под личный контроль взял ход свеклоуборочных работ в регионе губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он сообщил, что аграрии региона собрали первый миллион тонн сахарной свёклы. По словам Артамонова, уборка корнеплодов идёт в 16 муниципальных образованиях, и на текущий момент с 24 тыс. га получено свыше 1 млн тонн сахарной свёклы. Средняя урожайность сахарной свеклы составляет 417 ц/га. В этом году под нее в регионе отведено 118,5 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года.

— Наука, государственная поддержка, профессионализм наших аграриев и их любовь к своему делу дают прекрасный результат, — отметил он, — пока не будем ничего прогнозировать, просто пожелаем удачи и погожих деньков нашим земледельцам. Их высокий потенциал позволяет рассчитывать на позитивные итоговые показатели.