От родословной до памяти ветеранов

Определены победители XI Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности».

Его итоги недавно подвели в межрегиональной общественной организации «Гармония мира».

В конкурсе участвовали 338 творческих работ победителей и призёров регионального этапа по номинациям: «Рисунок», «Стихотворение», «Современная притча», «Социальный проект», «Семейное творчество», «Базовые национальные (традиционные российские духовно-нравственные) ценности с большой буквы», «Проза» (очерк, сказка, рассказ), «Видеоролик».

Среди призёров конкурса — педагог ДЮЦ «Ритм» Галина Евгеньевна Долматова и её ученик Алексей Степанов.

В номинации «Социальный проект» Г.Е. Долматова заняла 2 место с проектом «Говорят правнуки ветеранов».

В номинации «Семейное творчество» Степанов Алексей с работой «Моя родословная» также занял 2 место.