От сельского мальчишки до отличника милиции

Михаил Михайлович Бредихин почти три десятка лет безупречно служил в Добринском отделе внутренних дел.

Службу в Добринском РОВД старший прапорщик милиции в отставке Михаил Михайлович Бредихин назвал лучшей частью своей жизни. А это 27 лет непрерывного труда, связанного с риском и ненормированным рабочим днём.

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Служить в милиции — было заветной мечтой простого сельского мальчишки из Лебедянки. Семья, в которой он воспитывался, была многодетной. Отец с Великой Отечественной войны пришёл инвалидом, а мать работала свекловичницей в колхозе имени Ленина.

В этой трудолюбивой крестьянской семье воспитывалось шестеро детей: 3 сына и 3 дочери. Михаил был старшим из сыновей.

Он родился 1 февраля 1949-го, через четыре года после окончания войны. Семья испытывала большие финансовые трудности, но, несмотря на это, родители хотели видеть своих детей грамотными и состоявшимися в жизни людьми. В 1 класс Миша пошёл в Лебедянскую восьмилетнюю школу, которую окончил в 1966 году. Отучился на тракториста-машиниста широкого профиля и до службы в армии работал в родном колхозе имени Ленина. Служил Михаил в инженерно-строительных войсках. Осенью 1970 года младший сержант Бредихин демобилизовался и твёрдо решил поступить на службу в Добринский районный отдел внутренних дел.

По всем параметрам он подходил, кроме одного: у парня не было среднего образования. В феврале 1971 года его приняли с условием окончить очно-заочную вечернюю школу для работающей молодёжи, что он и сделал без отрыва от службы.

Два месяца был стажёром, а затем прошёл первоначальную военную подготовку в УВД Липецкой области. За три месяца учёбы Бредихин получил необходимый объём знаний по юридической, огневой, специальной подготовке.

Служить начал в КПЗ (теперь ИВС), которая располагалась в старом здании милиции по улице Октябрьской. В этой службе работали братья Николай и Василий Бобкины, а также Михаил Попов. Они и стали его непосредственными наставниками и учителями.

КАЖДЫЙ СОТРУДНИК НА ВИДУ

Милицейский коллектив в начале семидесятых годов был немногочисленным, хотя население в районе после присоединения Талицкого и Хворостянского районов резко увеличилось. Каждый был на виду. И по тому, как вёл себя любой сотрудник милиции в обществе, как жил и обращался с гражданами, судили о работе всей милиции.

Нынешний ветеран Бредихин вспоминает, что тогда приоритетным показателем работы милиции считали раскрытие преступлений.

Это во многом характеризовало боеспособность милицейского коллектива. Поэтому на раскрытие особо тяжких, резонансных преступлений бросали весь личный состав. Одно такое преступление посчастливилось раскрыть герою нашего очерка.

Летом, в начале семидесятых годов, в п. Добринка было совершено изнасилование студентки. Чтобы найти преступника по горячим следам и привлечь к ответственности, создали оперативно-следственную группу. Для оказания помощи коллегам райотдела прибыли сотрудники из областного УВД.

Сколько ни пытались усиленные группы раскрыть это преступление, какие только мероприятия не проводили, всё было тщетно.

И только информация старшего сержанта Бредихина, полученная им от доверенных лиц, стала рабочей версией, ключом к раскрытию преступления. Преступник был пойман и изобличён.

ПРОЯВИЛСЯ ТАЛАНТ СТРОИТЕЛЯ

Будучи деревенским жителем, Михаил знал любой сельский труд, в том числе многое умел делать по строительству. Когда он только начал служить, полным ходом шло возведение нового здания милиции по улице Советской.

Начальник ГАИ И. Востриков и милиционер М. Бредихин активно помогали в строительстве подсобных помещений.

Когда решили пристраивать к основному зданию милиции здание-близнец, фасадная сторона которого составляла 22 метра, то за помощью снова обратились именно к Михаилу Михайловичу, который в это время уже исполнял обязанности завхоза. Второе здание милиции, три гаража и тир были построены качественно и в срок благодаря в том числе и Михаилу Михайловичу.

Уйдя в отставку, Михаил Михайлович ещё 12 лет плодотворно работал на гражданке инженером и прорабом. Руководители колхозов имени Ленина и «Родина» были рады получить такого опытного и квалифицированного мастера по строительству объектов.

СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК В ОТСТАВКЕ

За время службы милиционер Бредихин был на разных участках работы. Он служил и в дежурной части РОВД вместе добросовестными и скромными сотрудниками Анатолием и Алексеем Литвиновыми, три года был дежурным в службе медвытрезвителя, и везде зарекомендовал себя только с лучшей стороны.

За добросовестную службу ветеран награждён нагрудным знаком «Отличник советской милиции», имеет три медали «За безупречную службу в милиции», награждался 18-ю грамотами, а также систематически поощрялся денежными премиями.

Сейчас Бредихин М.М. на заслуженном отдыхе, но не сидит на месте. Вместе с женой Надеждой они работаю в саду, огороде, выезжают на рыбалку, любят собирать грибы, ягоды. Чета Бредихиных уже отметила пятидесятилетие супружеской жизни. Они воспитали двух прекрасных дочерей. Старшая Ирина после окончания Орловской академии работает в роспотребнадзоре п. Добринка, младшая Олеся — бухгалтер-экономист МФЦ, проживает в Липецке. У золотых юбиляров четверо внучат. Во время каникул дом бабушки и дедушки наполняется их весёлыми голосами.

Михаил Михайлович считает себя счастливым человеком. Всего в жизни он добился сам, своим трудом. У него красиво обустроенная усадьба, где он хлебосольно встречает гостей. Остаётся только пожелать ветерану и его семье долгих лет жизни, благополучия и побольше радостных мгновений.

Тамара ЗАИЧКИНА,

председатель совета ветеранов ОВД и ВВ по Добринскому району.