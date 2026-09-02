От сельского схода до думы

Депутатом в Первой Государственной думе от крестьянской курии стал выборщик Евдоким Дмитриевич Попов.

11 декабря 1905 года был опубликован закон о выборах в Государственную думу. Сами выборы прошли в феврале-марте 1906 года. Следует отметить, система выборов была не только сложной, но и неравной.

Избирателей разделили на курии (группы): землевладельческую, городскую, крестьянскую и рабочую. По закону не все имели право голоса. Крестьянин должен был иметь домовладение. Также в крестьянской курии выборы были четырехступенчатые.

Избиратели выбирали выборщиков, а те уже голосовали за депутатов. Нормы представительства выборщиков также различались. Если в землевладельческой курии один выборщик представлял две тысячи избирателей, то в крестьянской — 30 тысяч. Кстати, голосование проходило без бюллетеней. Выборщики опускали в урну белый шар за понравившегося кандидата и черный шар — за непонравившегося.

В Усманском уезде, куда входила большая часть территории нашего округа, была создана уездная комиссия по выборам в Думу. Ее возглавил уездный член суда, а членами были предводитель дворянства Усманского уезда, городской судья, податный инспектор и другие должностные лица. В Усманском уезде проходили крестьянские волостные сходы, на которых избирали уполномоченных. Таких было избрано 50 человек — по два человека от каждого схода.

Как уже отмечалось выше, для крестьян действовала многоступенчатая система: сельский сход — волостной сход — съезд уполномоченных — выборщик. На губернское избирательное собрание избрали трех выборщиков. Из села Никольского Падворской волости (ныне наш округ) был избран Г.А. Шепелев, из Новочеркутино — А.С. Филатов и из села Куликово Е.Д. Попов.

Землевладельцы-помещики, священнослужители тоже участвовали в избрании выборщиков. 1 марта 1906 года предварительный съезд состоялся в Усмани, 3 марта — в Мордово и 8 марта — в Нижней Матренке. Выборщиками были избраны предводитель дворянства уезда Н.А. Якубович и настоятель одного из городских храмов Василий Никольский. Депутатом в Первой Государственной думе от крестьянской курии стал выборщик Евдоким Дмитриевич Попов.

Во время работы Государственной думы в уезде происходили аграрные беспорядки. В Пушкино и Демшинке стражники стреляли по крестьянам. Сохранилась телеграмма демшинских крестьян в Государственную думу с жалобой на произвол помещика Савельева, по приказу которого был открыт огонь по безоружным селянам, шедшим с приговором о расценке сельскохозяйственных работ.