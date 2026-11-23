Так называлась благотворительная ярмарка, которая прошла в середине прошлой недели на базе детско-юношеского центра «Ритм».
По словам руководителя этого учреждения дополнительного образования Лидии Мочаловой, её инициаторами выступили дети, занимающиеся в различных творческих объединениях: «Весёлая мастерская», «Глиняная игрушка», «Оригами», «Бисероплетение», «Коллекция идей», «Вязание крючком», «Юный натуралист», «Керамика», «Мастерица», «Ватные фантазии», «Бумажное кружево», «Мир творчества». Инициативу детей активно поддержала администрация ДЮЦ «Ритм», педагоги дополнительного образования и родители.
— Название ярмарки «От сердца к сердцу» было выбрано не случайно, — говорит Лидия Михайловна. — Так, все собранные в ходе неё средства дети захотели направить на помощь нашим землякам, кто сейчас воюет в зоне проведения специальной военной операции. То есть это посыл от детского доброго сердца к сердцу наших воинов, которые сейчас находятся в окопах, чтобы они были уверены, что о них помнят и ждут домой.
Своеобразные «торговые ряды» были развёрнуты в одном из просторных помещений детско-юношеского центра. На столах были аккуратно разложены разнообразные поделки декоративно-прикладного творчества, которые своими руками смастерили воспитанники и педагоги ДЮЦ «Ритм». Под каждым изделием разместили бирку с ценой. Не обошлось и без свежей выпечки, которую изготовили педагоги центра.
Одними из первых покупателей на благотворительной ярмарке были заместитель главы администрации Добринского округа Ирина Рязанцева и коллектив отдела образования во главе с Вадимом Батышкиным, а также родители, чьи дети посещают различные кружки и объединения.
Для гостей Лидия Мочалова провела экскурсию по торговым рядам, рассказав о целях проводимой акции. Покупатели охотно приобретали понравившиеся товары, а деньги опускали в коробочку с надписью «Сбор помощи для участников СВО». Некоторые из гостей сделали сразу несколько покупок: цены-то на ярмарке были демократичные. Да и свежая ароматная выпечка пришлась по вкусу покупателям. Пирожки с начинкой из капусты, повидла и картошки быстро разлетелись.
Как потом сообщила корреспонденту «ДВ» Л.М. Мочалова, в ходе благотворительной ярмарки «От сердца к сердцу» было собрано более 15 тысяч рублей. Эти деньги были переданы волонтёрской группе «ZOV Добринский край» для дальнейшей адресной помощи военнослужащим.
«Мы искренне благодарны жителям региона за активную гражданскую позицию, за то, что поддерживают наших ребят и тем самым вносят свой вклад в Победу», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.