Так называлась благотворительная ярмарка, которая прошла в середине прошлой недели на базе детско-юношеского центра «Ритм».

По словам руководителя этого учреждения дополнительного образования Лидии Мочаловой, её инициаторами выступили дети, занимающиеся в различных творческих объединениях: «Весёлая мастерская», «Глиняная игрушка», «Оригами», «Бисероплетение», «Коллекция идей», «Вязание крючком», «Юный натуралист», «Керамика», «Мастерица», «Ватные фантазии», «Бумажное кружево», «Мир творчества». Инициативу детей активно поддержала администрация ДЮЦ «Ритм», педагоги дополнительного образования и родители.

— Название ярмарки «От сердца к сердцу» было выбрано не случайно, — говорит Лидия Михайловна. — Так, все собранные в ходе неё средства дети захотели направить на помощь нашим землякам, кто сейчас воюет в зоне проведения специальной военной операции. То есть это посыл от детского доброго сердца к сердцу наших воинов, которые сейчас находятся в окопах, чтобы они были уверены, что о них помнят и ждут домой.

Своеобразные «торговые ряды» были развёрнуты в одном из просторных помещений детско-юношеского центра. На столах были аккуратно разложены разнообразные поделки декоративно-прикладного творчества, которые своими руками смастерили воспитанники и педагоги ДЮЦ «Ритм». Под каждым изделием разместили бирку с ценой. Не обошлось и без свежей выпечки, которую изготовили педагоги центра.

Одними из первых покупателей на благотворительной ярмарке были заместитель главы администрации Добринского округа Ирина Рязанцева и коллектив отдела образования во главе с Вадимом Батышкиным, а также родители, чьи дети посещают различные кружки и объединения.

Для гостей Лидия Мочалова провела экскурсию по торговым рядам, рассказав о целях проводимой акции. Покупатели охотно приобретали понравившиеся товары, а деньги опускали в коробочку с надписью «Сбор помощи для участников СВО». Некоторые из гостей сделали сразу несколько покупок: цены-то на ярмарке были демократичные. Да и свежая ароматная выпечка пришлась по вкусу покупателям. Пирожки с начинкой из капусты, повидла и картошки быстро разлетелись.

Как потом сообщила корреспонденту «ДВ» Л.М. Мочалова, в ходе благотворительной ярмарки «От сердца к сердцу» было собрано более 15 тысяч рублей. Эти деньги были переданы волонтёрской группе «ZOV Добринский край» для дальнейшей адресной помощи военнослужащим.