Самому юному претенденту на грант, отбор на который прошёл в центре «Мой бизнес» Липецкой области, исполнилось всего 16 лет. Сумма гранта — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Получить его могут социальные предприниматели и молодежь до 25 лет с перспективными бизнес-проектами.

Молодые рестораторы, производители одежды и аксессуаров, организаторы рекламных компаний, экскурсий и праздников представили полноценные концепции развития бизнеса. «Были и те, кто готов проектировать дизайн города, создавать спортивные пространства для скейтеров и круглогодично выращивать овощи из «борщевого набора», — сообщили в центре «Мой бизнес». Также претендовали на грант и социальные предприниматели, обучающие детей и взрослых.

Всего заявки подали 19 претендентов. Это предприниматели из Липецка, Елецкого, Добровского, Добринского, Чаплыгинского и Задонского районов. Победители станут известны в ближайшее время. Грант можно потратить на реализацию или развитие бизнес-проекта. К расходам относятся аренда и ремонт помещений, приобретение программного обеспечения, оргтехники, приобретение оборудования для запуска собственного производства, оплата первых взносов по лизингу, услугам связи, а также услуги по разработке и наполнению сайтов и многое другое. При этом предпринимателю нужно самому вложить не меньше 25% от общей стоимости проекта, либо (при необходимости) взять льготный заем в региональном фонде поддержки предпринимательства. Для того, чтобы все предприниматели могли разбираться в условиях ведения бизнеса, существующих мерах поддержки и нововведениях в законодательстве, а их бизнес-проекты был жизнеспособными и реализуемыми, центр «Мой Бизнес» организовал бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности.