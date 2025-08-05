Отборочный «бассейн» стартовал в «Школе 21» Липецка

В Липецке стартовал отборочный интенсив в «Школе 21». Это проект цифровых технологий от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно освоить ИТ-профессию. В нем принимают участие 135 человек. За 26 дней они получат опыт в области ИТ, включая изучение программирования на языке С и работу в командах над реальными задачами.

Средний возраст участников — 29 лет. Большинство из них живут в Липецкой области, но есть представители из Воронежа, Москвы, Ростова-на-Дону, Рязани. После успешного прохождения «бассейна» участники могут продолжить основное обучение в школе.

«На отборочном этапе важна не только работа с кодом, но и умение общаться, взаимодействовать друг с другом и вместе решать задачи. Мы создаём среду, где каждый может внести свой вклад и научиться находить решения в командной работе. Это помогает не только в освоении технических знаний, но и в развитии мягких навыков, которые важны для работы цифрового инженера», — отметил директор «Школы 21» в Липецке Олег Коваленко.Участники развивают как технические, так и важные коммуникативные навыки, необходимые для создания качественного ИТ-продукта. Помимо командной работы, они учатся эффективно управлять временем, сохранять самодисциплину и находить решения через конструктивное взаимодействие и компромиссы. Следующий отборочный «бассейн» стартует 22 сентября по адресу: ул. Зегеля, д. 1. Подать заявку можно на сайте проекта.

«”Школа 21″– это мощный импульс для развития цифровой экономики Липецкой области. Здесь готовят инженеров и аналитиков мирового уровня. Это ресурс будущего — компетентные, востребованные специалисты, способные не только отвечать на вызовы времени здесь и сейчас, но и работать на перспективу», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера, которая даёт возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. В настоящее время «Школа 21» представлена в 16 городах России: Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде, Якутске, Ярославле, Липецке, Магасе, Белгороде, Анадыре, Магадане, Челябинске, Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде и Уфе. В ближайшие годы кампусы школы появятся ещё в ряде регионов страны. Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.