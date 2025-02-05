Отборочные соревнования регионального этапа чемпионата «Профессионалы» стартовали в Липецкой области. Студенты колледжей и техникумов, а также «юниоры» демонстрируют свое профессиональное мастерство на различных площадках, сообщило региональное министерство образования.

В Липецком медицинском колледже будущие фельдшеры, обучающиеся по программе «Профессионалитет», соревнуются в знаниях методов диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний, оказывают первую помощь и проводят манипуляции по уходу за пациентом. В Липецком политехническом техникуме – компетенция «Мехатроника». Участники чемпионата собирали, налаживали и программировали мехатронные системы на базе учебных станций. В Конь-Колодезском аграрном техникуме студенты-кинологи оценивали состояния здоровья собаки, показывали знания по разведению, участвовали в соревнованиях.

«Всероссийский чемпионат по профессиональному мастерству направлен на поддержку талантливой молодежи и укрепление кадрового потенциала. Каждый участник стремится показать лучший результат, сравнив его с достижениями соперников, и завоевать заслуженное признание», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отборочные соревнования в регионе продолжатся еще несколько дней.