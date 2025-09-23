Отборочный интенсив стартовал в «Школе 21» в Липецке

Отборочный «бассейн» стартовал в «Школе 21» в Липецке. Это школа цифровых технологий от Сбера, где любой желающий старше 18 лет может бесплатно освоить ИТ-навыки. Интенсив длится 26 дней, участники попробуют свои силы в ИТ: будут решать практические задачи, изучать язык программирования С и учиться работать в командах.

В «бассейне» участвуют 132 человека, средний возраст которых 30 лет. Большинство приехали из Липецкой области, но есть и представители из Тамбова, Рязани, Воронежа, Калуги, Волгограда и Ставропольского края. Те, кто успешно пройдёт «бассейн», продолжат обучение на основной программе.

«Интенсив даёт возможность погрузиться в практическую работу: участники решают реальные задачи, осваивают новые инструменты и учатся сотрудничать в команде. Мы создаём среду, где каждый может проявить инициативу и вместе находить решения. Такой опыт помогает развивать не только технические навыки, но и уверенность в себе, умение работать с людьми и брать ответственность за результат. Те, кто проходит этот путь, получают прочную основу для успешной карьеры в ИТ. Проект помогает участникам развивать не только профессиональные навыки, но и социальные компетенции, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт — командную работу, самодисциплину, управление временем, способность аргументированно защищать свою позицию и договариваться», — отмечает директор «Школы 21» в Липецке Олег Коваленко.

Для поступления в «Школу 21» не нужен опыт программирования. Нужно лишь пройти онлайн-игру на алгоритмическое мышление, посмотреть видео о школе и проявить себя в «бассейне».

«”Школа 21″ формирует новое поколение цифровых инженеров, готовых работать с современными технологиями. Выпускники получают реальные возможности для трудоустройства, а регион — специалистов, без которых дальнейшее развитие в стремительно меняющемся цифровом мире невозможно. Благодаря этому проекту Липецкая область сегодня создает будущее, где каждый может реализовать свой потенциал», — подчеркивает председатель Центрально-Черноземного банка СберБанк Александр Абрамкин.

«Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера, которая даёт возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах.

В настоящее время «Школа 21» представлена в 16 городах России: Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде, Якутске, Ярославле, Липецке, Магасе, Белгороде, Анадыре, Магадане, Челябинске, Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде и Уфе. В ближайшие годы кампусы школы появятся ещё в ряде регионов страны. Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Подать заявку на обучение можно на сайте.