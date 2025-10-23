Отдел МФЦ с кружевным оформлением открылся в Ельце

Современное, технологичное и максимально комфортное пространство открылось в Ельце на улице Коммунаров, 127Д. В основу нового интерьера Елецкого городского отдела УМФЦ Липецкой области легла концепция создания уютной и удобной среды для посетителей, с элементами, отсылающими к местным промыслам – елецким кружевам.

Главный акцент в обновленном МФЦ сделан на повышении комфорта граждан. Помещение стало светлым, просторным и эргономичным. Здесь расположилось 21 окно предоставления государственных и муниципальных услуг, расширен сектор пользовательского сопровождения, где заявители могут самостоятельно работать с порталом госуслуг, теперь точек доступа 10. Организованы уютные зоны ожидания. На втором этаже открылся большой зал-трансформер, предназначенный для проведения конференций, семинаров и мероприятий для сотрудников и жителей города. В обновленном отделе сохранен весь спектр услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая услуги сурдопереводчиков. Усовершенствовалась фотозона для моментального фото на документы. А для маленьких посетителей оборудован детский уголок.

Елецкий отдел МФЦ работает с 2012 года и традиционно демонстрирует высокие стандарты работы: среднее время ожидания в очереди составляет менее четырех минут (3 минуты 46 секунд), а уровень удовлетворенности граждан достиг показателя 99,9%. Ежегодно офис обрабатывает свыше 150 тысяч обращений, в том числе по экстерриториальному принципу. Наиболее востребованными у жителей региона являются сервисы Росреестра, УМВД, Министерства социальной политики и Социального фонда России.

«Ремонт в современном понимании – это не просто косметическое обновление и замена мебели и коммуникаций. Это переосмысление пространства, после которого помещение становится удобнее и функциональнее. На примере офисов «Мои документы», «Работа России», медучреждений и других госорганизаций в Липецкой области можно увидеть, что такое возможно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.