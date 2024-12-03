Региональное отделение Ассоциации текстильщиков России открылось в Липецкой области. Об этом объявили на круглом столе, посвященном межрегиональному взаимодействию субъектов МСП в сфере легкой промышленности. Главным представителем регионального отделения назначена Татевик Сысоева – владелица сети магазинов штор и производства домашнего текстиля. Она подчеркнула готовность к активному взаимодействию и поддержке инициатив.

«Липецкая область – регион с огромным потенциалом в текстильной отрасли. Я увидел не только современное производство, но и невероятно талантливых людей, которые своим трудом и творческим подходом выводят российский текстиль на новый уровень. Уверен, что открытие регионального отделения Ассоциации станет стимулом для дальнейшего развития и укрепления позиций отрасли в стране», — отметил президент АТР Шамхал Ильдаров, посетивший регион.

Среди мер поддержки, на которые могут рассчитывать предприниматели, занятые в индустрии моды, – региональные гранты и субсидии, льготные займы, налоговые льготы, выход на маркетплейсы и экспорт, разработка и регистрация бренда, сертификация продукции. Из специальных направлений – грант для брендов в сфере легкой промышленности до 1 млн рублей. В дальнейшем будет создано мультибрендовое пространство в одном из ТЦ Липецка.