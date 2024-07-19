Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Центр здоровья НЛМК, который создается на базе Новолипецкого медицинского центра. Здесь открылось новое отделение лучевой диагностики, оборудованное в соответствии с последними требованиями в области здравоохранения.

Ежегодно здесь будут проводить около 70 тысяч исследований для сотрудников компании. Открытие нового отделения изменит качество медицинских услуг за счет доступа к ранней диагностике и выбора наиболее эффективных тактик и схем лечения.

«Введение в строй обновленной поликлиники с серьезным оборудованием – это прекрасное событие. Безусловно, это большой вклад в здравоохранение Липецкой области. Договариваемся о том, чтобы возможность пройти здесь обследование была не только у сотрудников компании, но и у всех липчан. Медицинские учреждения региона могут взаимодействовать и направлять пациентов на диагностику», – сказал Игорь Артамонов.

Ввод в эксплуатацию отделения диагностики – первый этап в создании Центра здоровья НЛМК. На следующем этапе, в конце этого года, откроют корпус профосмотров, а в 2025 году начнет прием клинико-диагностический центр. Здесь появятся врачи узких специальностей и новые направления: педиатрия, стоматология, малая хирургия и дневной стационар. Медучреждение будет ежедневно принимать до 700 человек по 40 направлениям. Инвестиции на создание и оснащение медицинского центра НЛМК составят 4 миллиарда рублей.

В отделении лучевой диагностики установлены магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, маммограф, цифровой рентгеновский аппарат и аппараты УЗИ экспертного класса. Современное высокотехнологичное оборудование позволяет проводить, в том числе, нестандартные исследования. Например, диагностировать на ранних стадиях эпилепсию, делать гидро-МРТ кишечника и онкоскрининг.

«Обновленный Центр здоровья усилит лечебно-диагностическую базу медицинских активов НЛМК, позволит внедрить новые перспективные медицинские направления, чтобы улучшить качество жизни и работников компании», – прокомментировала директор по работе с учебными заведениями и здравоохранению НЛМК Ирина Ефимчук.