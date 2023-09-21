Отделение медицинской реабилитации открылось в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1. Если раньше в трех разных отделениях больницы было по 20 реабилитационных коек, то теперь после капитального ремонта для отделения медицинской реабилитации оборудован целый этаж в региональном сосудистом центре, сообщает управление здравоохранения области. В отделении 60 коек.

На капитальный ремонт из средств областного бюджета было израсходовано порядка 18 млн рублей. Еще на 3,5 млн рублей из средств ОМС больница закупила для отделения мебель: специальные функциональные кровати, тумбочки, мягкий инвентарь, шкафы и стеллажи – все для удобства пациентов и медицинского персонала. Для успешной реабилитации в отделении есть современное оборудование. Это аппараты для восстановления навыков ходьбы, комплекс интеллектуальных тренажеров и многое другое. Так, например, «Локомат» – тренажер, который дает возможность пациенту встать на ноги, принять вертикальное положение и попытаться сделать шаги. Он помогает телу «вспомнить» утраченные двигательные функции, включает в работу мышцы, которые находились без движения длительное время, «Стабилоплатформа» используется для восстановления баланса тела, улучшения качества равновесия и координации движений у пациентов.

Пациенты будут поступать в отделение не только после лечения в БСМП №1, но и по направлению лечащих врачей из поликлиник Липецка и области, а также из Липецкой областной клинической больницы. Реабилитацию здесь будут проходить после острых нарушений мозгового кровообращения, инфарктов, травм головного и спинного мозга с неврологическим дефицитом, с состояниями после эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов. Заведует отделением медицинской реабилитации Максим Юрин. Помимо него в отделении трудятся три врача. Все они прошли переподготовку по специальности «врач физической и реабилитационной медицины». Также с пациентами будут заниматься психолог, логопед, инструкторы ЛФК и физиотерапевты.

«В Липецкой области достаточно хороший уровень медицины, в том числе высокотехнологичной. Активно развивается направление реабилитации после серьёзных заболеваний. Это важно, потому что профессиональное медицинское сопровождение в этот период позволяет быстрее вернуться к обычной жизни, не перекладывая ответственность за восстановление на родственников пациента», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 – крупнейшая городская больница. В состав учреждения входит круглосуточный стационар на 623 койки по 17 профилям, поликлиника на 700 посещений в смену с дневным стационаром и женской консультацией. Численность прикрепленного населения составляет 47244 человека. Ежегодно в стационаре получают лечение более 16 тысяч человек. На базе БСМП №1 организован региональный сосудистый центр на 105 коек: 45 – для больных с острым инфарктом миокарда, 60 – с инсультом. В учреждении трудятся 190 врачей и 444 сотрудника среднего медперсонала.