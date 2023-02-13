Строительство отделения общей врачебной практики в селе Косырёвка Липецкого района по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» завершилось его торжественным открытием. Сумма финансирования составила более 40 млн рублей, сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

Современное здание отвечает всем тенденциям оказания первичной медицинской помощи и требованиям безбарьерной среды. В учреждении предусмотрены кабинеты врача общей практики, стоматолога, смотровой, процедурный, прививочный, функциональной диагностики, физиотерапевтический, а также лаборатория, перевязочная, дневной стационар на две койки и аптечный пункт. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе у врачей есть кислородный аппарат, ЭКГ с экспресс-диагностикой и устройство для подсчёта лейкоцитарной формулы. А для соблюдения инфекционной безопасности приобретены стерилизационная установка и УФ-бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в помещении.

Новое отделение общей врачебной практики является структурным подразделением Липецкой районной больницы и будет обслуживать более 4 тысяч человек из сёл Косырёвка, Кулешовка и Бруслановка, которым теперь не придётся, как раньше, ездить в районную поликлинику. Вести прием по утверждённому графику будут специалисты из районной поликлиники: врачи-терапевты, акушеры-гинекологи и стоматологи. «Новые учреждения, которые строятся в селах по программе модернизации здравоохранения, – современные, комфортные, красивые. В них предусмотрено все необходимое, чтобы первая помощь была оказана своевременно и на должном уровне», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В настоящее время в Липецком районе уже работают шесть ООВП, 23 фельдшерско-акушерских пункта и шесть домовых хозяйств.