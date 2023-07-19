Строители приступили к возведению отделения общей врачебной практики (семейной медицины) в селе Талицкий Чамлык Добринского района. Работы проводит калужская фирма ООО «КаскадЭнерго». Заказчиком выступает управление капитального строительства Липецкой области. Сейчас подрядчик укладывает первый ряд железобетонных фундаментных блоков и завозит строительные материалы.

Площадь медучреждения составит более 500 квадратных метров. В нем будут прививочный кабинет, кабинеты стоматолога, врача, медсестры, смотровой кабинет, аптечный пункт и вспомогательные помещения. Подрядчик не только отстроит здание, но и проведет косметический ремонт, подведет коммуникации, благоустроит территорию – завершить все работы обязуется к концу 2023 года.

В Талицком сельском поселении проживает более 2,5 тысячи человек. Сейчас медицинскую помощь жители получают в двухэтажном здании Талицкой больницы. Ее внешний вид и внутренние помещения давно требуют ремонта, а кровля и коммунальные сети – замены. Однако, вкладывать большие средства в реконструкцию было признано нецелесообразным. Вместо этого принято решение построить новое одноэтажное здание.

«Жители Липецкой области заслуживают получать медицинские услуги в комфортных условиях. Поэтому мы уделяем серьезное внимание организации первичной медицинской помощи на территории всего региона, включая сельские населенные пункты. Часто приходится думать, что лучше – отремонтировать старые учреждения или построить новые. При выборе учитываем и экономическую составляющую, и вопросы целесообразности, и мнение жителей. Главное, чтобы медицинская помощь всегда была рядом и соответствовала современным стандартам», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.