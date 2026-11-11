Отделение реабилитации взрослых и детей с ОВЗ открылось в Тербунах

Новое отделение комплексной реабилитации открылось при центре соцзащиты в Тербунском округе. Это одиннадцатое отделение в Липецкой области. Как и все остальные, оно специализируется на комплексной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью. Пройти курс социальной реабилитации здесь могут и взрослые, и дети. А ещё здесь оказывают услуги по профессиональной ориентации подростков с 14 лет.

«Подобные отделения не просто помогают людям получить навыки, необходимые для социализации и самостоятельности, но и дают липчанам чувство заботы и защиты со стороны государства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Такие отделения в регионе работают в восьми округах: Грязинском, Данковском, Добринском, Добровском, Задонском, Лебедянском, Усманском и Чаплыгинском, а также в Липецке и Ельце. За первое полугодие 2026 года они приняли на реабилитацию 635 человек. Получить консультацию о возможности реабилитации или абилитации в отделениях регионального центра соцзащиты можно по номеру: 8-800-450-48-48, доб. 2