Отделение СФР по Липецкой области предоставляет больше 20 мер поддержки участникам СВО и их семьям

Больше 20 льгот и мер поддержки предоставляет участникам СВО и их семьям Отделение СФР по Липецкой области. Участники спецоперации получают в Липецком Соцфонде страховые и государственные пенсии. При их назначении применяется особый порядок учета пенсионных прав. За один год участия в боевых действиях ветеран получает два года стажа и пенсионные коэффициенты в двойном размере – 3,6 вместо 1,8. Пенсия по государственному обеспечению положена и бойцам частных военных компаний и других организаций, которые содействуют Вооруженным силам РФ в выполнении задач СВО. Размер госпенсии в зависимости от группы инвалидности составляет от 16,5 тыс. до 28,2 тыс. рублей.

Участникам специальной военной операции, которым присвоен статус ветерана боевых действий, Отделение Социального фонда России по Липецкой области устанавливает ежемесячную денежную выплату в размере 4838,63 руб., она включает набор социальных услуг. Выплаты назначаются проактивно с даты получения удостоверения, то есть без заявления гражданина.

Важно отметить, что участник СВО, получивший инвалидность, имеет право сразу на две пенсии: страховую по старости и государственную по инвалидности. В дополнение к ним ветераны могут оформить ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) и ежемесячную денежную компенсацию. Размер последней зависит от полученной группы инвалидности и составляет от 5,2 тыс. до 25,8 тыс. рублей.

Особое внимание Липецкий Соцфонд уделяет семьям защитников. Женам военнослужащих региональный СФР в упрощенном порядке оформляет единое пособие на детей до 17 лет. Беременной жене мобилизованного военнослужащего также предоставляется единовременная выплата в размере более 45 тыс. руб. Если у мобилизованного есть ребенок до 3 лет, на него выплачивается ежемесячное пособие в размере 19,3 тыс. руб.

Военнослужащие, которые получили травму в ходе СВО, имеют право на технические средства реабилитации. Региональный Соцфонд проактивно оформляет участникам спецоперации электронный сертификат на приобретение необходимых изделий, таких как трости, инвалидные кресла, протезы и прочие средства реабилитации.

Демобилизованные участники СВО могут пройти лечение в 12 центрах реабилитации Социального фонда. Ближайшие из них — здравницы в Московской, Волгоградской, Астраханской, Кировской, Саратовской областях и Краснодарском крае. Наиболее популярные направления для липчан — центры в Московской области, Анапе и Волгограде. Путевкой на санаторно-курортное лечение можно воспользоваться раз в год. Длительность такого лечения — до 21 дня, а прохождение реабилитации будет зависеть от медицинских показаний. С этого года ветераны спецоперации могут получить проездные билеты, чтобы добираться до медицинских центров Соцфонда. Это позволяет демобилизованным военнослужащим не тратить собственные средства на дорогу и не обращаться за их компенсацией.

«Бойцы СВО рисковали жизнью, защищая границы и интересы нашей страны. Дома они и их родные получают заслуженную заботу, внимание и поддержку. Список льгот постоянно пересматривается и дополняется с учетом текущей ситуации, а их получение становится все более удобным и прозрачным. Помимо федеральных мер Липецкая область предлагает свои региональные льготы», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.