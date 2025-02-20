Отделение СФР по Липецкой области предоставляет меры поддержки участникам СВО. Среди них — ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам боевых действий, пенсии по инвалидности, обеспечение техническими средствами реабилитации и возможность пройти санаторно-курортное лечение.

Военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции, имеют пенсионные льготы. Период участия в СВО засчитывается в стаж в двойном размере. Кроме того, за него начисляются повышенные пенсионные коэффициенты из расчета 3,6 коэффициента в год вместо 1,8. Период службы учитывается при назначении страховой пенсии досрочно за длительный стаж.

Участникам СВО, которым присвоен статус ветерана боевых действий, Отделение Социального фонда России по Липецкой области устанавливает ежемесячную денежную выплату, которая включает набор социальных услуг. Выплаты назначаются проактивно с даты выдачи удостоверения, то есть без заявления гражданина. Решение принимается на основании информации от Министерства обороны РФ и подведомственных ему организаций.

Участникам спецоперации, служившим в составе добровольческого формирования и получившим инвалидность в этот период, Отделение СФР по Липецкой области назначает и выплачивает пенсию по инвалидности, а также ежемесячную денежную компенсацию по военной травме. Если пенсию военнослужащему выплачивает силовое ведомство (Минобороны, Росгвардия), то за ежемесячной денежной компенсацией и ежемесячным пособием на детей следует обращаться в силовое ведомство.

Как рассказали в Отделении СФР по Липецкой области, в клиентских службах регионального Отделения СФР персонально подходят к работе с участниками специальной военной операции и многие виды обеспечения предоставляют проактивно, то есть без каких-либо действий со стороны военнослужащих. Если же присутствие получателя выплат необходимо, то все услуги оказываются за один прием.

Военнослужащие, которые получили травму в ходе СВО, имеют право на обеспечение техническими средствами реабилитации. Региональное Отделение Соцфонда беззаявительно оформляет участникам спецоперации электронный сертификат на приобретение необходимых изделий, чтобы они могли получить их в короткие сроки.

С 1 января 2025 года демобилизованные участники СВО могут пройти лечение в 12 центрах реабилитации Социального фонда, которые расположены на территории РФ. Отделение СФР по Липецкой области работает с восьмью такими центрами. Это здравницы в Московской, Волгоградской, Астраханской, Кировской, Саратовской областях и Краснодарском крае. По желанию демобилизованный участник СВО может попасть в любой из них.

Путевкой на санаторно-курортное лечение можно воспользоваться раз в год. Длительность санаторно-курортного лечения — до 21 дня, а прохождение реабилитации будет зависеть от медицинских показаний.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01. С понедельника по четверг – с 8:30 до 17:30, пятница – с 8:30 до 16:30. Также вся актуальная информация размещена в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в ВK, OK, Telegram.

«Это наши защитники, которые рискнули всем, своей жизнью, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Теперь государство обязано отплатить им заботой и вниманием. В Липецкой области также реализуется ряд региональных мер поддержки. Каждого бойца и ветерана мы знаем, с семьей каждого из них ведется индивидуальная работа», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.