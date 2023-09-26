В 2023 году Отделение Социального фонда России по Липецкой области проактивно открыло 5839 лицевых счетов с постоянным страховым номером (СНИЛС) для новорожденных. Самостоятельно обращаться в фонд с заявлением родителям малышей не пришлось.

СНИЛС на новорожденных детей оформляется автоматически с середины июля 2020 года. Все данные направляются в личный кабинет мамы на портале Госуслуг сразу после того, как из реестра ЗАГС в систему СФР поступает информация о рождении ребенка.

Если у мамы нет подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг, для получения СНИЛС можно обратиться в клиентскую службу Социального фонда или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Страховой номер будет предоставлен в день обращения.

Важно! Заявительный порядок оформления СНИЛС сохраняется и для семей, которые усыновили детей, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Напомним, что номер лицевого счета малыша нужен для получения материнского капитала, оформления социальных выплат, получения полиса ОМС и прикрепления к поликлинике и т.д.

Если у вас остались вопросы, звоните в региональный контакт-центр Отделения Социального фонда России по Липецкой области: 8-800-10-000-01 (звонок бесплатный).