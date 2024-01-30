Страховые пенсии неработающих пенсионеров в Липецкой области в январе 2024 года выросли на 7,5%. Повышение коснулось более 290 тысяч жителей региона. В среднем, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров Липецкой области увеличились на 1628 рублей – с 20 067 до 21 641 рубля. В том числе средний размер страховой пенсии по старости составил 22 540 рублей, по инвалидности — 13 216 рублей, по случаю потери кормильца — 15 078 рублей.

Липецкое отделение СФР напоминает, что тем получателям пенсии, у кого уровень материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера в Липецкой области, устанавливается федеральная социальная доплата. В Липецкой области на 2024 год прожиточный минимум пенсионера составляет 11 177 рублей. По всем вопросам можно обратиться к специалистам регионального Отделения СФР по телефону: 8-800-10-000-01 (звонок бесплатный).

«Государство заботится о гражданах старшего возраста. В частности, в Липецкой области существует множество программ поддержки пенсионеров и проектов, позволяющих им вести активную интересную и наполненную событиями жизнь, самореализовываться, раскрывать таланты и при желании осваивать новые профессии и продолжать работать», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.