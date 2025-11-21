Отделение СФР по Липецкой области выплачивает ежемесячную денежную выплату ветеранам боевых действий в единый день

Дата доставки ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам боевых действий, получающим средства через кредитные учреждения, изменилась в Липецкой области с ноября 2025 года. По новому графику выплату от Отделения СФР получили 13 605 липчан. ЕДВ на банковские карты будет поступать 4 числа каждого месяца. Если ветерану установлена пенсия, Отделение СФР по Липецкой области перечислит ее одновременно с ежемесячной денежной выплатой. Для граждан, получающих ежемесячную денежную выплату на почте, и тех, кому помимо ЕДВ предоставляют выплаты по инвалидности или по другой категории, даты доставки останутся прежними.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня признания гражданина ветераном боевых действий. Решение принимается на основе информации о выдаче участнику специальной военной операции удостоверения ветерана боевых действий, полученной региональным Отделением фонда от Министерства обороны РФ и подведомственных ему организаций. Подавать заявление и приносить документы в Отделения СФР по Липецкой области не нужно. Назначение ЕДВ происходит автоматически и устанавливается сразу в максимальном размере. Входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг выплачивается в денежном эквиваленте. При этом, если ветеран боевых действий пожелает воспользоваться положенным ему набором социальных услуг, он может подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Липецкой области и выбрать, какие из льгот будут предоставляться ему в натуральной форме. На все дополнительные вопросы ответят по телефону горячей линии СФР: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

«Липчане, защищающие интересы нашего государства в зоне СВО или уже исполнившие свой воинский долг, имеют право на многочисленные меры поддержки. В нашем регионе процесс назначения и предоставления льгот работает четко, если же возникают нестандартные ситуации – все решается в индивидуальном порядке», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.