Отделение Соцфонда по Липецкой области с января назначает единое пособие по новым правилам

Единое пособие в 2025 году назначили больше 34 тысячам семей Липецкой области, в которых воспитываются свыше 66 тысяч детей. Мера поддержки составляет 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе после проведения комплексной оценки нуждаемости семьи.

С 1 января 2026 года Отделение СФР по Липецкой области назначает единое пособие с учетом новых требований. В доход семьи теперь не учитывается единовременная материальная помощь от работодателя при рождении или усыновлении ребенка. Кроме того, при проведении комплексной оценки нуждаемости в доход не включают ежемесячную финансовую помощь жителям Курской области, лишившимся жилья и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований.

При определении необходимого минимального дохода, кроме заработной платы, доходов от предпринимательской и иной деятельности, будет учитываться также пособие по временной нетрудоспособности. В 2026 году для получения единого пособия необходимо иметь доход в размере не менее 8 МРОТ за расчетный период. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля, соответственно за 12 календарных месяцев доход трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 216 744 рублей.

Правило 8 МРОТ не будет применяться или может быть уменьшено при наличии уважительных причин отсутствия дохода. К ним относится: получение пенсий по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности, период ухода за ребенком, за пожилым старше 80 лет или нетрудоспособным человеком. Полный перечень указан на сайте Отделения СФР по Липецкой области. Так же, как и раньше, в назначении единого пособия не будет отказано даже с нулевым доходом, если в течение 10 месяцев расчетного периода имелись уважительные причины отсутствия доходов.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(800)100-00-01. Также вся актуальная информация есть в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях: ВK, OK, Telegram.

«Помощь семьям с детьми – приоритет госполитики страны. Поддерживая рождаемость, помогая родителям в воспитании, мы сможем улучшить демографическую ситуацию. Поэтому в Липецкой области мы создаем для молодых семей все необходимые условия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.