Отделение ПФР по Липецкой области 3 марта перечислило пособия и компенсации, которые в 2022 году переданы в Пенсионный фонд из органов социальной защиты. Средства получат 21 839 липчан на общую сумму свыше 58,9 млн. рублей.

Указанные меры соцподдержки затрагивают 4 категории граждан:

неработающие граждане, имеющие детей;

лица, подвергшиеся воздействию радиации;

инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;

военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Порядок выплат указанных мер соцподдержки предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд перечислит средства за февраль в марте, за март в апреле. Исключением стал первый месяц 2022 года. За январь выплата была произведена 17 января, в этот период средства были перечислены досрочно.

В феврале деньги поступали только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформили выплаты в январе и феврале. Начиная с марта, перечисление средств вернулось к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Напомним, что получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР, по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Липецкой области 8(4742) 42-92-15, а также в официальных аккаутанах Отделения в Фейсбуке, Твиттере, Вконтакте, Инстаграме.