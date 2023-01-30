Пять отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых» заработали в Липецкой области с 25 по 29 января в рамках марафона «День первых». Три «первички» появились в Липецке – в Городском молодежном центре, ДК «Сокол» и региональном Центре молодежи. Еще одно отделение открылось на площадке Детско-юношеского центра имени Б.Г. Лесюка в Ельце.

Среди муниципальных районов первым оказался Усманский. Там первичное отделение движения создано в молодежном центре на базе межпоселенченской библиотеки. Учреждение было капитально отремонтировано совсем недавно. Открытие его с участием губернатора региона Игоря Артамонова состоялось в середине декабря. Кроме библиотеки, в молодёжном центре оборудовано несколько творческих зон: музыкальная гостиная, изостудия, театральная студия и многофункциональный зал для кино и спорта. Также в здании есть коворкинг-зоны, кафетерий, комната с камином для проведения литературных вечеров и молодежных квартирников. «Именно такими должны быть молодежные центры – отвечающими на любой запрос творческих и инициативных ребят, создающими условия для воплощения любой созидательной идеи», – отмечает Игорь Артамонов.

На этой неделе марафон «День первых» продолжится. Следующими районные отделения откроются в Лебедяни, Добринке и поселке Лев Толстой. Российское «Движение первых» объединяет активистов всех молодёжных и детских организации. Инициатива о создании такой структуры поступила от самих школьников и была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным. Отделения российского движения детей и молодёжи в настоящее время открываются во всех регионах страны.