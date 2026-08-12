Отдыют в лагерях

Девятиклассник Егор Нужных помог привести в порядок палисадник у дома труженика тыла Георгия Николаевича Кутузова.

В нынешнем году 38 детей из Добринского округа уже смогли поправить здоровье в пригородных лагерях Добровского и Грязинского районов: в «Прометее», «Звёздном», «Ёлочке». Это ребятишки участников СВО, одиноких родителей, из многодетных семей, семей с социально опасным положением и трудной жизненной ситуацией. Ещё 15 человек отправляются в августе в лагерь «Берёзка». Пусть каникулы подарят им силы на весь год вперёд. Новые друзья, яркие впечатления — именно такой отдых получают мальчишки и девчонки, которым особенно нужна поддержка.

Также в круглогодичной «Лесной сказке» побывали ещё 20 ребятишек. Кроме того, в этом лагере, в отделении «Мать и дитя», могут пребывать мамы с детьми от 3-х до 6 лет.

ЛИЦЕИСТЫ «РАСКРАСИЛИ ЛЕТО»

Каникулы — это не только время для отдыха, но и отличная возможность для развития, новых открытий и полезных дел. Обучающиеся МБОУ «Лицей №1» п. Добринка проводят это время максимально активно и интересно, сочетая игры, творчество и участие в интересных мероприятиях.

Активисты 3Б и 5Б классов лицея Коровина Елена, Красникова Милана и Кира Полунина приняли участие во Всероссийском фотоконкурсе «Краски лета». Все они получили дипломы первой степени в различных номинациях: Милана — «Детские забавы», Елена — «Семейные моменты». Кира — «Водные забавы».

Учитель третьеклашек, победивших в конкурсе, Елена Полунина гордится своими воспитанниками и советуем всем ребятам в оставшиеся дни каникул больше читать, заниматься спортом, творчеством и обязательно открывать для себя что-то новое.

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Даже на летних каникулах важно помнить о безопасности — дома, на улице и в людных местах. Именно этой теме был посвящен тематический час «Терроризм — проблема современности», который прошел 31 июля в средней школе села Верхняя Матрёнка.

Терроризм сегодня остается одной из самых серьезных угроз в мире. За последние десятилетия произошло множество трагедий, унесших жизни невинных людей, поэтому знать правила поведения в экстренных ситуациях жизненно необходимо.

Учитель Н.В. Вострикова доступно и подробно объяснила ребятам, как действовать при угрозе теракта. Особое внимание она уделила тому, что делать при обнаружении подозрительных предметов — ведь от этого часто зависит безопасность окружающих. Вместе со школьниками педагог обсудила, что такое гражданская бдительность, почему важно не оставаться равнодушным и как можно защитить себя и своих близких в непредвиденных обстоятельствах.

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

Уже второй год подряд в лицее посёлка Добринка проходит акция «С заботой о ветеранах», и с каждым разом она становится всё значимее. Эта добрая традиция не ограничивается формальными мероприятиями: помощь ветеранам здесь — не разовая акция, а постоянная работа, которая ведётся в течение всего года.

Вместе с классными руководителями школьники навещают детей войны, тружеников тыла, бывших узников концлагерей и ветеранов педагогического труда. Каждого из них ребята знают по имени, слушают их истории и стараются быть рядом тогда, когда это особенно нужно.

Помощь всегда оказывается по сезону: к примеру, весной лицеисты наводят порядок на придомовых территориях, высаживают и высевают цветы в палисадниках, чтобы порадовать хозяев яркими красками; летом помогают с прополкой, уборкой урожая и другими хлопотами, которые пожилым людям даются нелегко. В такие моменты между поколениями рождается особая связь: ребята не просто выполняют работу, а учатся уважению, терпению и настоящей заботе. Нередко им и делать ничего не приходится – просто надо выслушать одинокого ветерана.

— Главная цель этой акции, — объясняет заместитель директора лицея по учебно-воспитательной работе Екатерина Васильевна Скоморохова, — сохранить живую память о подвиге и труде старшего поколения, передать её дальше. «Связь поколений» — не просто абстрактная фраза. Она проявляется в простом, но очень важном деле: в протянутой руке помощи, в чашке чая за разговором, в наведённом порядке во дворе. Для школьников это не только труд, но и уроки доброты и ответственности, а для ветеранов — понимание, что о них помнят.