«Отец не знал о своём Ордене Красной Звезды»

Фронтовику ДРОБЫШЕВУ Михаилу Ивановичу из Добринки всё-таки повезло: пройдя сквозь огонь войны, вернулся домой, хоть и тяжело раненным, да живым. Почестей никаких не просил. Орден Отечественной войны II степени, как и другие ветераны, получил много позже дома, к очередному юбилею Победы. Но вот про вторую награду, приказ о которой вышел, когда он уже попал во время боёв в госпиталь, сам никогда не знал…

СКРОМНЫЙ ГЕРОЙ…

Об этом рассказывает единственная дочь старого солдата — Р.М. Сорокина из Добринки.

— Недавно в столице, в музее «Дорога Памяти» и парке «Патриот», — говорит Раиса Михайловна, — побывала наша родственница из Грязей, запросившая там информацию о моём отце. Ранее мы отправляли его фотографию на «Бессмертный полк»-онлайн. И в столице поисковая система выдала всё о боевом пути и наградах родного человека, в том числе высветились два ордена. Она прислала снимки этих документов нам. Про один орден мы знали, но Красную Звезду увидели впервые. Наши радость и удивление не передать словами: вдруг через 80 с лишним лет награда нашла героя. Отец жил скромно, о войне не любил вспоминать, уж про орден и вовсе никогда не говорил. Скорее всего, он и сам про него ничегошеньки не ведал, поскольку его с ранениями с поля боя отправили в госпиталь, потом комиссовали домой. Жаль, конечно, что такую радостную информацию Михаил Иванович при жизни не получил, но мы всегда будем помнить о нашем герое. Сразу обратились в Добринский военкомат, там нам распечатали все документы об отце. Хорошо, что сейчас они оцифровываются и потомки могут найти сведения о своих родных и близких.

Вероятнее всего, в суматохе боёв так и получилось: приказ вышел, но боец уже отвоевался, некого было награждать. Вот, что говорится в наградном документе комсомольца, красноармейца-пулемётчика 464-го отдельного пулемётного батальона Дробышева М.И.: «В бою за деревню (название неразборчиво — прим. авт.) Калининской области своим пулемётом уничтожил расчёт 37-мм орудия противника и 4-х офицеров. При продвижении вперёд, зайдя во фланг противника, не давал ему отхода. Огнём своего пулемёта уничтожил до 40 солдат и офицеров. Будучи тяжело раненным, не ушёл с поля боя, и лишь при повторном ранении был эвакуирован санитарами». Очень хорошо, что, пусть и спустя такое долгое время, семья узнала о заслугах отца и деда.

Родился защитник Отечества 20 сентября 1923 года в деревне Васильевке самым младшим в семье с 4-мя ребятишками. Только одна старшая сестра Наталья у мальчишек была. К ней же в Васильевку Михаил вернулся после госпиталя в 1943-м. И проживал там до 1945-го. У Натальи война забрала мужа…

Ветеран войны Дробышев М.И. со своей верной подругой Любовью Васильевной на очередном празднике Великой Победы в Добринке.

СИЛА ДУХА

На фронт М.И. Дробышева призвали сразу вместе с ровесниками. Например, в наградном листе сказано, что 5 июля 1941-го он уже воевал, призывался Шульгинским РВК Тамбовской области.

— На войне он был пулемётчиком, — продолжает Р.М. Сорокина, — и мне хорошо понятно, почему у него были немного скрюченными обе руки, ведь он до последнего не бросал свой раскалённый пулемёт, пока сам практически замертво не упал от потери крови. Такая сила духа у человека была! Ещё ранение имел в ногу. Но папа старался никогда об этом не говорить и не жаловался на боли, чтоб его никто не жалел. Даже отказался от группы инвалидности и ничего за ранения не получал. Стараясь не хромать, ходил без палочки, хоть и трудно ему это давалось. Это я уже как медик понимаю.

На маме моей собеседницы — Любови Васильевне Матыцыной из Верхней Матрёнки, 1924 г.р., боец женился после отгремевших боёв. Люба была труженицей тыла, копала окопы под Воронежем. Часто прилетал фашистский самолёт и начинал их бомбить, погибали женщины и девушки. Так что и она здесь испытала немало горестей.

— Несмотря на ранения, папа хорошо умел шить обувь. Как-то мне в детстве сшил красные хромовые сапожки. Я себя в них чувствовала артисткой.

Раиса Михайловна Сорокина из Добринки с волнением узнала, что её отец-фронтовик М.И. Дробышев был в войну награждён орденом Красной Звезды, но сам ветеран об этом ничего не ведал до конца своих дней.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Михаил, лёгкий на подъём, не боялся никакой работы, вербовался на Сахалин, жили Дробышевы и под Благовещенском, и в бухте Золотой Рог, потом в Архангельской и Кировской областях. Кто-то из его братьев остался на Дальнем Востоке, в городе Артём, а Михаил потом вернулся. Родина малая потянула к себе.

— И везде, где папа с мамой «путешествовали» по стране, их в обязательном порядке сопровождала моя бабушка, тёща отца Анна Семёновна Матыцына, 1891 года рождения. Наш Михаил об этом сам её просил. В Добринке отец работал на элеваторе мастером-сушильщиком зерна, конюхом в СЭС, последние годы — сторожем в гараже райсоюза.

Раиса Михайловна Сорокина, посвятившая себя медицине Добринского района, часто любит вспоминать детство, как они проживали на Сахалине и в других местах. Её родители были весёлыми и музыкальными людьми: пели, оба играли на балалайках, отец ещё и на гармошке хорошо умел. Частушки из их уст вылетали на любую тему. Жили, как и все, небогато, но с открытой душой.

— Папа мог поддержать любую компанию, был находчивым человеком, имел глубокое чувство юмора. Он безмерно гордился мною, любил внуков: Ирину и Алексея. Умер Михаил Иванович Дробышев в 2001-м. Жаль, конечно, что не успел хоть чуточку порадоваться своей заслуженной награде. А я хочу обратиться ко всем землякам, у кого воевали отцы и деды. Ищите сведения о них, и вы узнаете много нового о своих родных защитниках Отечества.

В ТЕМУ

Орден Красной Звезды — государственная награда СССР, учреждённая 6 апреля 1930 года. Она вручалась за большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время, а также в обеспечении государственной безопасности.

Основания для награждения: личное мужество и отвага в боях, отличная организация и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшие успеху советских войск;

успешные боевые действия воинских частей и соединений, в результате которых противнику был нанесён значительный урон, и т.д.

В годы Великой Отечественной войны орденом были награждены более 2,86 млн. человек.