«Отец не знал о своём Ордене Красной Звезды»

Фронтовику ДРОБЫШЕВУ Михаилу Ивановичу из Добринки всё-таки повезло: пройдя сквозь огонь войны, вернулся домой, хоть и тяжело раненным, да живым. Почестей никаких не просил. Орден Отечественной войны II степени, как и другие ветераны, получил много позже дома, к очередному юбилею Победы. Но вот про вторую награду, приказ о которой вышел, когда он уже попал во время боёв в госпиталь, сам никогда не знал…
СКРОМНЫЙ ГЕРОЙ…
Об этом рассказывает единственная дочь старого солдата — Р.М. Сорокина из Добринки.
— Недавно в столице, в музее «Дорога Памяти» и парке «Патриот», — говорит Раиса Михайловна, — побывала наша родственница из Грязей, запросившая там информацию о моём отце. Ранее мы отправляли его фотографию на «Бессмертный полк»-онлайн. И в столице поисковая система выдала всё о боевом пути и наградах родного человека, в том числе высветились два ордена. Она прислала снимки этих документов нам. Про один орден мы знали, но Красную Звезду увидели впервые. Наши радость и удивление не передать словами: вдруг через 80 с лишним лет награда нашла героя. Отец жил скромно, о войне не любил вспоминать, уж про орден и вовсе никогда не говорил. Скорее всего, он и сам про него ничегошеньки не ведал, поскольку его с ранениями с поля боя отправили в госпиталь, потом комиссовали домой. Жаль, конечно, что такую радостную информацию Михаил Иванович при жизни не получил, но мы всегда будем помнить о нашем герое. Сразу обратились в Добринский военкомат, там нам распечатали все документы об отце. Хорошо, что сейчас они оцифровываются и потомки могут найти сведения о своих родных и близких.
Вероятнее всего, в суматохе боёв так и получилось: приказ вышел, но боец уже отвоевался, некого было награждать. Вот, что говорится в наградном документе комсомольца, красноармейца-пулемётчика 464-го отдельного пулемётного батальона Дробышева М.И.: «В бою за деревню (название неразборчиво — прим. авт.) Калининской области своим пулемётом уничтожил расчёт 37-мм орудия противника и 4-х офицеров. При продвижении вперёд, зайдя во фланг противника, не давал ему отхода. Огнём своего пулемёта уничтожил до 40 солдат и офицеров. Будучи тяжело раненным, не ушёл с поля боя, и лишь при повторном ранении был эвакуирован санитарами». Очень хорошо, что, пусть и спустя такое долгое время, семья узнала о заслугах отца и деда.
Родился защитник Отечества 20 сентября 1923 года в деревне Васильевке самым младшим в семье с 4-мя ребятишками. Только одна старшая сестра Наталья у мальчишек была. К ней же в Васильевку Михаил вернулся после госпиталя в 1943-м. И проживал там до 1945-го. У Натальи война забрала мужа…
СИЛА ДУХА
На фронт М.И. Дробышева призвали сразу вместе с ровесниками. Например, в наградном листе сказано, что 5 июля 1941-го он уже воевал, призывался Шульгинским РВК Тамбовской области.
— На войне он был пулемётчиком, — продолжает Р.М. Сорокина, — и мне хорошо понятно, почему у него были немного скрюченными обе руки, ведь он до последнего не бросал свой раскалённый пулемёт, пока сам практически замертво не упал от потери крови. Такая сила духа у человека была! Ещё ранение имел в ногу. Но папа старался никогда об этом не говорить и не жаловался на боли, чтоб его никто не жалел. Даже отказался от группы инвалидности и ничего за ранения не получал. Стараясь не хромать, ходил без палочки, хоть и трудно ему это давалось. Это я уже как медик понимаю.
На маме моей собеседницы — Любови Васильевне Матыцыной из Верхней Матрёнки, 1924 г.р., боец женился после отгремевших боёв. Люба была труженицей тыла, копала окопы под Воронежем. Часто прилетал фашистский самолёт и начинал их бомбить, погибали женщины и девушки. Так что и она здесь испытала немало горестей.
— Несмотря на ранения, папа хорошо умел шить обувь. Как-то мне в детстве сшил красные хромовые сапожки. Я себя в них чувствовала артисткой.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Михаил, лёгкий на подъём, не боялся никакой работы, вербовался на Сахалин, жили Дробышевы и под Благовещенском, и в бухте Золотой Рог, потом в Архангельской и Кировской областях. Кто-то из его братьев остался на Дальнем Востоке, в городе Артём, а Михаил потом вернулся. Родина малая потянула к себе.
— И везде, где папа с мамой «путешествовали» по стране, их в обязательном порядке сопровождала моя бабушка, тёща отца Анна Семёновна Матыцына, 1891 года рождения. Наш Михаил об этом сам её просил. В Добринке отец работал на элеваторе мастером-сушильщиком зерна, конюхом в СЭС, последние годы — сторожем в гараже райсоюза.
Раиса Михайловна Сорокина, посвятившая себя медицине Добринского района, часто любит вспоминать детство, как они проживали на Сахалине и в других местах. Её родители были весёлыми и музыкальными людьми: пели, оба играли на балалайках, отец ещё и на гармошке хорошо умел. Частушки из их уст вылетали на любую тему. Жили, как и все, небогато, но с открытой душой.
— Папа мог поддержать любую компанию, был находчивым человеком, имел глубокое чувство юмора. Он безмерно гордился мною, любил внуков: Ирину и Алексея. Умер Михаил Иванович Дробышев в 2001-м. Жаль, конечно, что не успел хоть чуточку порадоваться своей заслуженной награде. А я хочу обратиться ко всем землякам, у кого воевали отцы и деды. Ищите сведения о них, и вы узнаете много нового о своих родных защитниках Отечества.
В ТЕМУ
Орден Красной Звезды — государственная награда СССР, учреждённая 6 апреля 1930 года. Она вручалась за большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время, а также в обеспечении государственной безопасности.
Основания для награждения: личное мужество и отвага в боях, отличная организация и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшие успеху советских войск;
успешные боевые действия воинских частей и соединений, в результате которых противнику был нанесён значительный урон, и т.д.
В годы Великой Отечественной войны орденом были награждены более 2,86 млн. человек.