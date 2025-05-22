Отец сохранил для потомков

В канун 9 Мая к нам в редакцию зашел житель Добринки Николай Николаевич Саталкин. В руках он держал… праздничный, «победный» номер газеты «Правда». Не отсканированный снимок, ни фото из интернета, а самый настоящий оригинальный номер газеты Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) «Правда» от 10 мая 1945 года.

Рядом с логотипом газеты крупным шрифтом написано «Вчера наш великий народ-победитель праздновал день полного торжества своего правого дела. Да здравствует великий организатор и вдохновитель исторической победы советского народа над германским империализмом — наш любимый вождь и учитель товарищ Сталин!».

На первой полосе — крупным планом портрет самого Сталина, его обращение к народу, в котором он поздравлял своих «соотечественников и соотечественниц» с победой.

— Этот номер «Правды» отец сохранил для нас, его потомков, — уверен гость редакции. — Я нашел его бережно свернутым в год смерти отца, когда перебирал семейный архив с документами и фотографиями. Сразу даже не поверил, что это подлинник «Правды» за 1945 (!) год, настолько хорошо сохранился экземпляр.

Н.Н. Саталкин рассказал, что отец его был человеком правильным, коммунистом честным.

В Великой Отечественной войне ему не довелось участвовать, он был 1928 года рождения. Всю жизнь проработал на железнодорожной станции Добринка дежурным по переезду. Звали его Николай Тихонович. Вместе с женой Клавдией Митрофановной супруги воспитали троих детей: одна из дочерей — учитель, вторая — медицинская сестра, а сын (обратившийся в редакцию) стал военнослужащим.

Сам Николай Тихонович покинул этот мир почти два десятка лет тому назад, а вот жена его чуть не дожила до 80-летия со дня Великой Победы: в марте нынешнего года почила.

— Сколько я помню — отец всегда выписывал «Правду», обязательно профессиональную газету «Гудок», областную «Ленинское знамя» и, конечно же, нашу районку. — вспоминает сын. — Для нас, ребятишек, — почтальонка приносила «Пионерскую правду», журналы «Мурзилка», «Веселые картинки». Все свои «взрослые» газеты отец прочитывал от корки до корки, как говорится.

Очень бережно наш гость развернул принесенную в редакцию реликвию 80-летней давности. И мы сделали фото на память.

… Спустя несколько дней, просматривая репортаж с Красной Площади Москвы, я увидела, как лидерам стран, пребывающим на Парад Победы, в качестве подарка вручали копию выпуска газеты «Правда» от 10 мая 1945 года. И подумалось: а ведь наш земляк Николай Тихонович Саталкин тоже оставил добринцам дорогой подарок, предоставив им возможность увидеть тот памятный номер газеты, рассказавший о главном событии прошлого столетия — Победе советского народа над фашистской Германией. Спасибо ему за это. И спасибо потомкам ветерана, сохранившим бесценную реликвию.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.