Интересную и необычную традицию сохранили в одном из сел Липецкой области. В Рождественский сочельник, 6 января, в Талицком Чамлыке Добринского района жгут пурину.

Вечером, когда в небе загорается первая звезда, местные жители берут охапку соломы, поджигают недалеко от дома и ждут, пока она полностью не сгорит. Затем все идут домой и разговляются после Рождественского поста, а после 12 часов ходят по домам с торжественными песнопениями во славу родившегося Христа.

Сегодня как раз можно было наблюдать такую картину. Поздним вечером по селу то тут, то там начали загораться костры. Можете увидеть это на видео, которое выложила в Инстаграм местная жительница.

Сожжение пурины является отголоском языческих практик. Считается, что таким образом люди греют своих умерших родственников в зимние морозы: «стужа, зима, а мы им погреем ножки, им там будет хорошо».

Есть мнение, что слово пурина произошло от бога Перуна, которому в давние времена поклонялись наши предки. Впрочем, сегодня в этот обряд, как правило, никто не вкладывает дополнительных смыслов. А многие и вовсе считают его христианским обычаем.

Видео: Любовь Сошевская.