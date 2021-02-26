АО «ЛГЭК» информирует потребителей об отключениях, которые произойдут в ближайшие выходные, а также первый рабочий день следующей недели.

27 февраля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по устранению утечки на водопроводе 1988 года постройки на ул. Исполкомовской ЛГЭК будет вынуждена с 10.00 до 20.00 приостановить подачу холодной воды потребителям по адресам:

ул. Прудная, 2; частный сектор: ул. Минская, ул. Смирнова, ул. Солнечная, ул. Медицинская, ул. Городовикова, ул. Рябиновая, ул. Рудничная, ул. Жактовская, ул. Ударников, ул. Поселковая, ул. Паровозная, ул. Техническая, ул. Прудная; ул. Исполкомовская; котельная «Липецкие Узоры».

Кроме того, 27 февраля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на изношенных электрических сетях с 9.00 до 17.00 будет приостановлена подача электроэнергии жителям частного сектора по улицам Исполкомовской и Ударников.

28 февраля ремонтные работ по устранению утечки на водоводе постройки будут вестись на улице Речной, с 10.00 до 20.00 будет приостановлена подача холодной воды потребителям частного сектора: ул. Речная, ул. Буденного.

1 марта организация ООО «Сервис-Плюс» будет проводить внутренние ремонтные работы на ул. Ильича, 9. Это станет причиной того, что с 8.00 до 20.00 будет отключена подача холодной воды потребителям: ул. Ильича, 5, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 15, 31, 36а, 38а, 46а, 29, 27, 48, 31а; пер. Театральный, 1; ул. Волгоградская, 8, 8а, 10, 11, 12, 14; частный сектор: ул. Ватутина, ул. Зеленая, пер. Театральный 1ый; пер. Театральный 2ой; пер. Парковый, пер. Стандартный, пер. Садовый, пер. Моторный, пер. Моторный 2ой, пер. Линейный, пер. Сосновый, ул. Краснодонская, ул. О. Кошевого, ул. Севастопольская, ул. Матросова, ул. Панфилова, ул. Докучаева, ул. Зеленая, пр-д. Ильича, ул. Социалистическая, ул. Целинная, ул. Цимлянская, ул. Партизанская, ул. Новоселов, ул. Лобачевского, ул. Софьи Ковалевской, ул. Спартака, ул. Профсоюзная, ул. Дачная, ул. Студенческая, ул. Тургенева, ул. Декабристов, ул. Бехтерева, ул. Гвардейская, ул. Песчаная, 1ая Воронежская, ул. 2ая Воронежская.

1 марта с 9.00 до 15.00 приостановят подачу электроэнергии потребителям: ул. Механизаторов 17, 19, 19а, 19б, частный сектор: ул. Фабричная.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.