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1 февраля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до окончания производства работ ограничит подачу холодной воды потребителям:

ул. Чапаева, 2; 4; ул. Карьерная, 2; ул. Елецкая, 8а; 10; 10а; 10/2; 63; 65; 54; 67; 69; 71а; 71; ул. 4-ой Пятилетки, 42; пер. Вилкова, 14; ул. Гагарина, 2; 4; ул. Студёновская, 1; 3; 5; 7; 11; 9; 15; 13а; 17а; 17; 19; 21; 23; 4а; 4; 8; 18; 20; 25; 27; 22; 24; 27а; 29; 31; 33; 35; 37; 39б; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 67; 89; 91; 116; 118; 122; 122а; 205а; ст.122д; 132а; 132; 132б; 122в ст.1; вл.132; 109; 109в; 109г; 109а; 109б; 124а; 123; 126; 126а; 126б; 131; 159; 187а; 188; 201; ул. Салтыкова-Щедрина, 156; 141; ул. Ленина, 42; частный сектор: ул. Арктическая; ул. 20-го Партсъезда; ул. Салтыкова-Щедрина; ул. Маяковского; ул. Красная; ул. Дарвина; ул. Энергетическая; ул. Димитрова; ул. Кольцевая; ул. 9 Января; ул. Елецкая; ул. Карьерная; ул. Академика Павлова; ул. Лескова; ул. Студёновская; ул. Вилкова; ул. 4-ой Пятилетки, 24-56а; пер. Весенний; ул. Пионерская, кот. «Электроаппарат».

Подвоз воды организован: ул. Карьерная, 2, по заявкам потребителей.

пр. Победы, 134.

Подвоз воды организован: пр. Победы, 134.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.

1 февраля для производства ремонтных работ на сетях теплоснабжения временно с 10:00 до окончания работ будет прекращена подача горячей воды:

ул. Елецкая, 67,69,71.

11:00 до 17:00 ул. Баумана, 333/15.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

1 февраля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на электрических сетях липецкого городского района электрических сетей будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям:

с 09:00 до 17:00 ул. Советская (Сселки); Сокол-1 тер. СНТ, 421; ул. Ленина, 31; ул. Ленина (Сселки); ул. 1 Мая; ул. Набережная (Сселки); ул. Учительская; ул. Гагарина (Сселки); ул. 40 лет Октября, 41; ул. Ушинского.

с 09:00 до 11:00 пр. Мира 16, 18.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.