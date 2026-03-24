Открыт прием заявок на восьмой поток программы «Архитекторы.рф»

Стартовал конкурсный отбор участников на восьмой поток бесплатной лидерской программы «Архитекторы.рф». К участию приглашаются специалисты в сфере развития городов — не только архитекторы и градостроители, но также социологи, экологи, экономисты, юристы, филологи, специалисты в области туризма и прикладной математики. Прием заявок продлится до 12 апреля включительно.

Программа «Архитекторы.рф» традиционно объединяет профессионалов, формирующих облик современных городов. Участников ждет обучение у ведущих экспертов, работа над реальными проектами и возможность войти в кадровый резерв лидеров городского развития.

К конкурсному отбору допускаются граждане Российской Федерации, имеющие законченное высшее образование и опыт работы в сфере развития городов. Программа ориентирована на междисциплинарный подход: организаторы приглашают специалистов из разных областей, чья деятельность влияет на качество городской среды.

В этом году процедура отбора претерпела изменения. Помимо стандартного портфолио и анкеты, кандидатам предстоит подготовить эссе, предоставить рекомендательные письма, пройти видеоинтервью (для успешных участников первого этапа). Нововведения направлены на более глубокое знакомство с мотивацией, профессиональным опытом и лидерским потенциалом соискателей.

Для тех, кто планирует подавать заявку, 27 марта в 11:00 состоится открытый вебинар. Академический директор программы и выпускники прошлых лет расскажут о концепции восьмого потока, подробно разберут изменения в правилах отбора этого года и ответят на вопросы участников. Подать заявку на участие в программе можно здесь.

«Считаю, что это отличная возможность для наших специалистов раскрыть свой потенциал, и в дальнейшем внести вклад в развитие городов и сёл региона. Вместе мы сможем создать комфортную и современную среду для наших жителей», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.