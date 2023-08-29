В Липецкой области стартовал приём заявлений от семей участников СВО на единовременную выплату к 1 сентября. По поручению губернатора региона Игоря Артамонова на каждого ученика 1-11 классов в таких семьях будет выплачено по 5 тысяч рублей.

Подать заявление можно уже с 28 августа до 31 октября 2023 года включительно на портале «Госуслуги», через соцкуратора, в МФЦ. Для получения выплаты достаточно одного заявления.

«Наше пристальное внимание в эти дни — семьям наших защитников. К тем льготам, которые уже действуют в регионе, решили добавить и единовременную выплату для семей, в которых сейчас есть школьники», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В нашем регионе школьники из семей участников СВО обеспечены бесплатным горячим питанием, в том числе, в группах продлённого дня, могут бесплатно посещать кружки и секции, культурные мероприятия и отдыхать в оздоровительных детских лагерях области.