Конкурсный отбор на получение субсидий из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций стартовал в Липецкой области. Заявки принимаются от НКО, участвующих в реализации проектов, направленных на развитие детского и молодёжного общественного движения, поддержку общественных объединений, работающих с детьми и молодёжью. Всего на эти цели в областном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,185 млн рублей.

Субсидии предоставляются организациям осуществляющим деятельность на территории Липецкой области не менее одного года по одному или нескольким направлениям:

– вовлечение детей и молодёжи в занятие творческой деятельностью;

– вовлечение детей и молодёжи в здоровый образ жизни и занятие спортом;

– вовлечение детей и молодёжи в мероприятия по формированию российской идентичности и единства российской нации.

Важными критериями при отборе лучших инициатив станут опыт в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов, их реалистичность и обоснованность, наличие профессиональной команды для реализации мероприятий в рамках проектов.

Субсидии на реализацию проектов являются важным механизмом государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и инициатив общественности. В 2020 году в регионе такую поддержку получили семь молодёжных объединений. Были реализованы социальные проекты с общим охватом участников более 30 тысяч человек.

«Некоммерческие организации помогают выстраивать диалог между властью и обществом. Социально значимые проекты НКО могут получить гранты и субсидии. Мы будем поддерживать такие организации», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

С подробными условиями конкурсного отбора и требованиями к претендентам можно ознакомиться по ссылке. Заявки принимаются до 13:00 24 мая 2021 года включительно по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 7, 2 этаж, ежедневно с 08:30 ч. до 17:30, кроме субботы и воскресенья, в пятницу с 08:30 до 16:30 ч. Обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48. Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном отборе – по телефону: 8 (4742) 77-46-87.