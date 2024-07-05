В прошлую пятницу по всей стране прошли выпускные балы. В Добринском районе стены своих общеобразовательных учреждений в этом году покинули 86 одиннадцатиклассников.

В администрации района состоялась торжественная церемония вручения медалей «За успехи в обучении» 19 выпускникам. От имени руководителя муниципалитета Александра Пасынкова их поздравил его заместитель Андрей Тарасов. Виновников торжества также напутствовали председатель районного Совета депутатов Михаил Денисов и начальник отдела образования Ирина Немцева. Выступавшие отметили, что приглашенные в администрацию лучшие выпускники Добринского района своим умом и трудом заработали и получают свои первые и очень весомые награды. Позади остались школьные звонки, сложные государственные экзамены.

Медали «За успехи в обучении 1 степени» и памятные подарки от администрации района получили выпускники лицея №1 п. Добринка Валерия Демихова, Дарья Зацепина, Владислав Курочкин, Александр Наумов, Дарья Прозорова, Дарья Черникина. Обладателями аналогичных медалей стали учащиеся школы №2 райцентра Валерия Карасева, Владимир Ямщиков. Затем высокую награду вручили Анастасии Сатиной (школа с. Талицкий Чамлык), Юрию Мотунову (школа с. Дубовое), Надежде Поповой (школа п. Петровский). Обладателями медалей «За успехи в обучении 2 степени» стали Кирилл Кутищев (лицей №1п. Добринка), Никита Антюфеев, Елизавета Мелехова, Ульяна Проскурякова, Елизавета Тимохина и Никита Фролов из школы №2 п. Добринка, Софья Донская, Валерий Соколов из гимназии с. Ольговка.

После церемонии вручения медалей было дано слово родителям выпускников, а также самим виновникам торжества. Затем все медалисты прошли по аллее фейерверков, по доброй традиции выпустили в небо воздушные шары, как символ новых надежд и свершений, а также возложили цветы к памятнику погибшим землякам и бюстам Героев на площади Воинской Славы.

Чуть позднее со всеми выпускниками лично пообщался А.Н. Пасынков, который поблагодарил юношей и девушек за упорство в постижении школьных наук и выразил надежду на то, что после окончания выбранных вузов они вернутся на свою малую родину, где их всегда ждут.