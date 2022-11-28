Летом следующего года областной центр ждет масштабное спортивное событие – пятый липецкий полумарафон — этап Всероссийского полумарафона Забег.рф. Он пройдет 4 июня и будет совмещен с проведением второго стального марафона.

Как отмечают организаторы, старт и финиш запланирован на Зеленом острове. Для участников предусмотрены дистанции для любого возраста и уровня подготовки. Профессионалы могут выбрать классическую полумарафонскую дистанцию (21,1 км) или испытать себя, приняв участие в стальном марафоне (42,2 км). Любителям рекомендуют пробежать 10 километров, новичкам — пять. Взрослые и дети старше шести лет без опыта занятий бегом выйдут на дистанцию в один километр. Самый короткий трек – 500 метров – доступен участникам детского (4-8 лет), карнавального забега, а также забега безграничных возможностей.

Регистрация открыта по ссылке. Получить слот на карнавальный забег и забег безграничных возможностей возможно только за две недели до старта. Важно, что каждый участник должен иметь разрешение врача на занятия бегом.

В этом году стальной марафон отменен. Для тех, кто хочет перенести слот с этого мероприятия на 2023 год необходимо написать письмо на почту: [email protected] В нем нужно указать ФИО, стартовый номер и дистанцию. Перенос осуществляется только со следующих дистанций: дети 4-8 лет (500 м), дети 9-13 лет (500 м), 3 км, 10 км и 42,2 км.

Юбилейный липецкий полумарафон обещает быть одним из самых ярких забегов. Спортсменов ждет еще больше подарков в стартовых пакетах, призы победителям и призерам, трассы вдоль набережной, по Зеленому острову с точками питания и освежения, большая развлекательная программа. Ведущим по традиции станет Дмитрий Губерниев.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов постоянно принимает участие в Липецком марафоне. Он подчеркивает, что правительство области будет поддерживать подобные спортивные события. «Липецк – спортивный город. На полумарафон и марафон к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Я уверен, что каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит свои километры на липецком полумарафоне, испытает себя и станет еще лучше и еще сильнее», — отмечает Игорь Артамонов.