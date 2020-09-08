Открыта регистрация на региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2020»

Молодые липчане могут претендовать на Российскую национальную премию «Студент года – 2020». Это уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Он проводится ежегодно. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее способностей – в числе приоритетов в работе областных властей», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Прием заявок на региональный этап проходит в АИС «Молодежь России» до 25 сентября (включительно).
Участниками регионального этапа могут стать:
- студенты (курсанты) очной формы обучения, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях Липецкой области в возрасте от 16 до 25 лет;
- студенты (курсанты) очной формы обучения, осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры в образовательных организациях высшего образования Липецкой области в возрасте 18-25 лет на момент проведения регионального этапа (номинация «Иностранный студент года» – возраст 18-27 лет).
Каждый участник имеет право зарегистрироваться только в одной номинации регионального этапа. В коллективной номинации регионального этапа студенческое объединение представляют не менее двух и не более трех человек.
Студенты и коллективные объединения профессиональных образовательных организаций (ссузы) могут принять участие в следующих номинациях:
- «Председатель совета обучающихся года»
- «Общественник года»
- «Профессионал года»
- «Староста года»
- «Творческая личность года»
- «Спортсмен года»
- «Добровольческое объединение года»
- «Студенческое медиа года»
- «Патриотическое объединение года»
- «Студенческий клуб года»
Для студентов и коллективных объединений образовательных организаций высшего образования (вузы) предусмотрены следующие номинации:
- «Председатель совета обучающихся года»
- «Общественник года»
- «Интеллект года»
- «Иностранный студент года»
- «Творческая личность года»
- «Спортсмен года»
- «Добровольческое объединение года»
- «Студенческое медиа года»
- «Патриотическое объединение года»
- «Киберспортивный клуб года»
- «Юридическое объединение года»
- «Студенческое научное общество года»
- «Комиссия по качеству образования года»
Победители регионального этапа в каждой номинации из числа студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования рекомендуются к участию в заочном этапе премии, который пройдет с 10 по 18 октября 2020 года. Победители заочного этапа направляются региональной дирекцией для участия в финале, который пройдет с 14 по 19 ноября 2020 года в Москве.