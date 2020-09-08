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Открыта регистрация на региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2020»

27 минут назад
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Молодые липчане могут претендовать на Российскую национальную премию «Студент года – 2020». Это уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Он проводится ежегодно. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее способностей – в числе приоритетов в работе областных властей», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Прием заявок на региональный этап проходит в АИС «Молодежь России» до 25 сентября (включительно).

Участниками регионального этапа могут стать:

  • студенты (курсанты) очной формы обучения, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях Липецкой области в возрасте от 16 до 25 лет;
  • студенты (курсанты) очной формы обучения, осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры в образовательных организациях высшего образования Липецкой области в возрасте 18-25 лет на момент проведения регионального этапа (номинация «Иностранный студент года» – возраст 18-27 лет).

Каждый участник имеет право зарегистрироваться только в одной номинации регионального этапа. В коллективной номинации регионального этапа студенческое объединение представляют не менее двух и не более трех человек.

Студенты и коллективные объединения профессиональных образовательных организаций (ссузы) могут принять участие в следующих номинациях:

  • «Председатель совета обучающихся года»
  • «Общественник года»
  • «Профессионал года»
  • «Староста года»
  • «Творческая личность года»
  • «Спортсмен года»
  • «Добровольческое объединение года»
  • «Студенческое медиа года»
  • «Патриотическое объединение года»
  • «Студенческий клуб года»

Для студентов и коллективных объединений образовательных организаций высшего образования (вузы) предусмотрены следующие номинации:

  • «Председатель совета обучающихся года»
  • «Общественник года»
  • «Интеллект года»
  • «Иностранный студент года»
  • «Творческая личность года»
  • «Спортсмен года»
  • «Добровольческое объединение года»
  • «Студенческое медиа года»
  • «Патриотическое объединение года»
  • «Киберспортивный клуб года»
  • «Юридическое объединение года»
  • «Студенческое научное общество года»
  • «Комиссия по качеству образования года»

Победители регионального этапа в каждой номинации из числа студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования рекомендуются к участию в заочном этапе премии, который пройдет с 10 по 18 октября 2020 года. Победители заочного этапа направляются региональной дирекцией для участия в финале, который пройдет с 14 по 19 ноября 2020 года в Москве.

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