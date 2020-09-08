Открыта регистрация на региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2020»

Молодые липчане могут претендовать на Российскую национальную премию «Студент года – 2020». Это уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Он проводится ежегодно. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее способностей – в числе приоритетов в работе областных властей», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Прием заявок на региональный этап проходит в АИС «Молодежь России» до 25 сентября (включительно).

Участниками регионального этапа могут стать:

студенты (курсанты) очной формы обучения, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях Липецкой области в возрасте от 16 до 25 лет;

студенты (курсанты) очной формы обучения, осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры в образовательных организациях высшего образования Липецкой области в возрасте 18-25 лет на момент проведения регионального этапа (номинация «Иностранный студент года» – возраст 18-27 лет).

Каждый участник имеет право зарегистрироваться только в одной номинации регионального этапа. В коллективной номинации регионального этапа студенческое объединение представляют не менее двух и не более трех человек.

Студенты и коллективные объединения профессиональных образовательных организаций (ссузы) могут принять участие в следующих номинациях:

«Председатель совета обучающихся года»

«Общественник года»

«Профессионал года»

«Староста года»

«Творческая личность года»

«Спортсмен года»

«Добровольческое объединение года»

«Студенческое медиа года»

«Патриотическое объединение года»

«Студенческий клуб года»

Для студентов и коллективных объединений образовательных организаций высшего образования (вузы) предусмотрены следующие номинации:

«Председатель совета обучающихся года»

«Общественник года»

«Интеллект года»

«Иностранный студент года»

«Творческая личность года»

«Спортсмен года»

«Добровольческое объединение года»

«Студенческое медиа года»

«Патриотическое объединение года»

«Киберспортивный клуб года»

«Юридическое объединение года»

«Студенческое научное общество года»

«Комиссия по качеству образования года»

Победители регионального этапа в каждой номинации из числа студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования рекомендуются к участию в заочном этапе премии, который пройдет с 10 по 18 октября 2020 года. Победители заочного этапа направляются региональной дирекцией для участия в финале, который пройдет с 14 по 19 ноября 2020 года в Москве.