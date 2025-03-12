Открыта регистрация на V Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли»

На площадке информационного агентства «ТАСС» прошла пресс-конференция официального старта регистрации участников V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».

Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин отметил, что конкурс «Лидеры строительной отрасли» способствует выявлению талантливых управленцев и генерации новых идей. Он подчеркнул, что строительная отрасль является локомотивом российской экономики, демонстрируя высокие показатели ввода жилья и реализации инфраструктурных проектов, и что привлечение молодёжи в отрасль является приоритетной задачей. Поддержка инициатив молодых специалистов и создание для них необходимых условий – ключевой фокус работы министерства.

Председатель оргкомитета Александр Моор рассказал о значительных достижениях прошлых лет, отметив множество ярких примеров профессионализма и лидерских качеств участников. Он с гордостью заявил о росте и успехах многих победителей и финалистов, занимающих сегодня ведущие позиции в строительной отрасли. В этом году конкурс впервые включает отбор кандидатов на вакантные должности в сфере государственного управления строительством в четырёх пилотных регионах.

Конкурс пройдет в 4 этапа:

Дистанционный этап с 27 февраля по 1 июня 2025 года: регистрация на официальном сайте Конкурса, заполнение анкеты. Дистанционный этап с 15 мая по 15 июня 2025 года: участники пройдут онлайн-тестирование управленческого потенциала, лидерских способностей, уровня профессиональных компетенций, запись видеоинтервью о целях участия в Конкурсе. Дистанционный полуфинал с 20 июня по 15 июля 2025 года: участники проходят образовательные программы от ведущих министерств и ведомств, демонстрируют свои профессиональные навыки в формате социально-экономических игр Очный финал пройдёт в преддверии Дня Строителя, в период с 07 по 10 августа 2025 года, в г. Ярославле: в рамках финала наставники проведут семинары для участников конкурса, конкурсанты в составе проектных офисов будут решать бизнес или социальную задачу (кейсы), примут участие в отраслевых бизнес-играх, презентуют и защищают проекты, разработанные в рамках полуфинала.

Финалисты и победители конкурса войдут в кадровый резерв строительной отрасли, а проекты победителей – в стратегию развития отрасли.

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте: www.stroyleaders.ru.