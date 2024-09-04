Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил реконструкцию Аргамаченского моста в Ельце. «Заезжал в город по обновлённой переправе, — сообщил в своем телеграм-канале глава региона. — Реконструировали его по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Круглосуточно рабочие здесь трудились. Сделали быстро».

315-метровый мост был построен 30 лет назад. Реконструкция проводится впервые. Работы начались в конце августа 2023 года, в октябре движение перекрыли. Возобновили — 1 сентября этого года.

«Пуск пока технический, но очень нужный – жителям неудобно было объезжать. Машин здесь всегда много — мост связывает Елец с густонаселённым пригородом, краснинской трассой, объездной дорогой. Теперь мост новый, маршруты привычные, жители довольные. Для туристов, которых здесь всегда много, тоже удобно», — отметил Игорь Артамонов.

Подрядчику осталось отремонтировать опоры моста, восстановить лестничные сходы и смонтировать ливневую канализацию. Движению работы не мешают. По контракту их должны завершить до конца ноября. Подрядчик из графика не выбивается.