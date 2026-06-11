Открытие Фиджитал-центра в «Прометее» прошло с участием Президента России

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов в детских лагерях —липецком «Прометее», всероссийском центре «Орлёнок» и здравнице «Вита» из Краснодарского края. Глава государства отметил масштабную работу по модернизации инфраструктуры детского отдыха в регионах.

«Мы последовательно и системно развиваем инфраструктуру мест детского отдыха. Ставим задачу, чтобы с каждым годом увеличивалось число детей, которые могли бы полноценно отдохнуть в лагерях или санаториях. Масштабная модернизация такой инфраструктуры будет продолжена», – сказал Президент.

Липецкая область представила Фиджитал-центр – современное пространство, объединяющее традиционные ценности загородного отдыха с новейшими технологиями. На трёх этажах разместились зоны для VR, компьютерных игр, программирования и пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Всё это дополняется классическими видами спорта – футболом, баскетболом, теннисом, воркаутом, плаванием.

В «Прометее» также в начале смены открылся новый модульный корпус – уже шестой здесь. Аналогичные построены в лагерях «Берёзка», «Лукоморье» и «Звёздный».

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что за последние три года на обновление инфраструктуры загородных лагерей региона направлено 1,3 млрд рублей из областного бюджета и больше 400 млн рублей федеральных средств.

Работы в «Прометее» продолжаются. В планах – ремонт трёх старых спальных корпусов и столовой. В этом сезоне детей принимает обновлённый лечебный корпус, который фактически превратился в санаторий с различными видами массажа, водолечением и соляными пещерами.

Сегодня в «Прометее» есть всё для полноценного отдыха: новый стадион, бассейн, современные спортплощадки и тренажёры, автодром, верёвочный городок. Особая гордость – восстановленная костровая площадка на 2000 мест, которая стала любимым местом сбора всех отдыхающих.

«Когда смотришь на то, что уже сделано и как здесь счастливы дети, хочется продолжать, несмотря на сложности. «Прометей» уже стал большим современным детским городом, но это ещё не финал – будет лучше», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.