Руководители подразделений центра «Мой бизнес» сегодня приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски в честь формирования в Липецке 653 стрелкового Минского Краснознаменного ордена Александра Невского полка и 660 артиллерийского Неманского полка в 1941 году. С инициативой установки выступили родственники погибших липчан, в частности, Александр Чеботарев, и региональное отделение «Российского военно-исторического общества» в Липецкой области.

Начальник Центра поддержки экспорта Липецкой области, первый вице-президент Липецкой ТПП, председатель Липецкого отделения Российского военно-исторического общества Василий Гольцов в своем выступлении выразил благодарность инициатору установки мемориальной доски и присутствующим гостям за неравнодушное отношение к памяти и заслугам героев. Он отметил, что такие значимые события и деятельность общества в целом направлены на сохранение истории региона и России, патриотическое воспитание молодого поколения.

В церемонии приняли участие представители власти, руководство и члены Совета Российского военно-исторического общества в Липецкой области, руководители структурных подразделений АНО «ЦПЭ Липецкой области», налоговой службы, инициатор установки Александр Чеботарев, представители общественных объединений и бизнеса, студенты и жители Липецка.

Памятный знак размещен на здании Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области, которое расположено на площади Революции, 10а. Это здание стоит на пути ежегодного марша Бессмертного полка 9 мая, что позволит почтить память погибших в годы войны в составе полков липчан всем участникам марша.