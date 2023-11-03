Губернатор региона Игорь Артамонов в ходе прямой линии с жителями рассказал о планах по открытию в Липецке «Школы 21». Это бесплатная школа программирования от Сбера. Сегодня в России работают пять кампусов – в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте и Великом Новгороде.

Программированию в «Школе 21» учат по методике «равный равному» – без менторов, лекций и оценок. Участники работают над проектами самостоятельно и в команде, а также тренируют мягкие навыки. Они сами выстраивают комфортный для себя график обучения благодаря тому, что кампусы школы работают 24/7.

Кроме того, один из этапов обучения – обязательная стажировка в передовых ИТ-компаниях и предприятиях других индустрий. По статистике, 95% участников во время этого этапа получают предложения о трудоустройстве.

«Этот образовательный проект хорошо себя зарекомендовал. Думаю, он будет востребован в регионе и поможет нам подготовить высококвалифицированных специалистов, которые будут способны создавать новые технологии и развивать Липецкую область», – отметил Игорь Артамонов.