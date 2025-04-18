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Открытки со Стелой Победы в Липецке можно бесплатно отправить по всей стране 26 апреля

4 часа назад

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Липчане смогут бесплатно отправить уникальную открытку с символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Почта России организует специальную площадку посткроссинга в рамках Всероссийской акции «Библионочь». Она пройдет с 17:00 до 19:00 в Центральной городской библиотеке имени С. Есенина на улице Космонавтов, д. 15/3.

Специально к юбилею Великой Победы Почта России выпустила серию открыток в едином стиле, среди которых — липецкая открытка с изображением триумфальной стелы «Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. посвящается». Серия также включает города Курск, Тамбов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Волгоград и другие.

«Такие акции помогают сохранить память о подвиге наших предков и объединяют поколения. Уверен, что открытки, отправленные с «Библионочи», станут тёплым напоминанием о важности этой даты для каждого из нас», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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