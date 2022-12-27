На пересечении федеральной трассы Р-119 Орёл – Тамбов и региональной автодороги Ссёлки – Грязи официально разрешено движение транспорта. На новой развязке введена в строй линия искусственного освещения. Изменения в маршрут рейсовых автобусов внесут в январе.

Данная развязка является участком крупнейшего за десятилетие объекта строительства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе – Восточного обхода Липецка. Протяженность моста над трассой составляет 72,5 м, высота – 9 м, общая длина съездов – почти 3 км, на них установлено 435 светильников. Сооружение сделало безопасным перекрёсток на федеральной трассе и повысило ее пропускную способность. Это станет особенно важным, когда кольцевая автодорога вокруг Липецка будет достроена.

Данный этап строительства включал также трехкилометровый участок автодороги Сселки – Грязи от трассы Орёл – Тамбов до пересечения с дорогой на село Ярлуково и двухуровневую развязку в месте этого пересечения. Высота эстакады здесь – 6 м, длина – 60 м. От этого места в сторону Матырского водохранилища идет еще 5 км новой дороги. Данный объект сдан в эксплуатацию в прошлом году.

Впереди – работа в рамках заключительного этапа. В него входит строительство четырехкилометрового участка дороги от трассы Липецк – Грязи и моста через водохранилище между сёлами Ярлуково и Каменное длиной 365 м. Эти работы проведет компания «Уваровская ПМК №22». Сметная стоимость данного этапа, согласно контракту, составит 1,6 млрд рублей. Завершить работы должны в конце 2024 года. Строительство первых этапов обошлось в 1,4 млрд.

Восточный обход Липецка замкнет полноценное транспортное кольцо вокруг областного центра, поможет разгрузить трассы Липецк – Усмань, Липецк – Грязи, вывести транспортный поток за пределы города, связать аэропорт с промышленной зоной. Это улучшит межрегиональные транспортные связи и упростит выход на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий».

«Липецкой области очень важно иметь удобное транспортное сообщение, поскольку это составляющая экономических и социальных взаимодействий, показатель развития территории и уровня жизни», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.